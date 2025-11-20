鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學

鍾柔美

18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。

鍾柔美喺修讀副學士期間，曾被指經常走堂，不過其實佢係低調地去上堂，事實證明佢嘅努力。去到今年9月，Yumi喺IG Story出PO，寫下：「First day of school, Time start a new chapter.（第一日返學，係時候展開新篇章）」。而佢亦喺近日宣布已成功升讀香港大學新聞學系，仲同XiX成員良玳瑩（Crystal）做同學添呀！

噚晚鍾柔美出席《萬千星輝賀台慶》，接受傳媒訪問時透露選擇新聞系嘅原因，佢希望可以趁後生，學多啲嘢，同時佢亦想了解記者訪問佢嘅狀況同心態。另外，非常忙碌嘅佢仲話自己喺放學後趕過嚟，出席當日及第二日都有Present，同時佢仲有好多功課及其他嘢要做，佢都好佩服自己可以平衡得到，真係唔簡單。

