鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒

【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢終於承認拍過拖，出道時建立A0人設係自己唔識諗，為講大話而爆喊道歉。

Yumi坦承自己並非早年自己口中所講嘅「A0（從未拍拖）」，佢中學時期其實曾經歷過一段戀情，早前極力捍衛清純玉女形象，承認係選擇咗錯誤方式去處理，否認戀情、堅稱自己單身等通通都係大話嚟。Yumi澄清其實只拍過一次拖：「我實質有確認關係只有一個（親吻照男生），其他全部都是中學的師兄。嗰時我得13、4歲，純粹係想有人陪伴，覺得有人陪伴就已經很開心。當初就係咁簡單，如果係要講，確認只係嗰一次關係。」Yumi稱嗰次拍拖大概維持一至兩年，其後出道就分手。

廣告 廣告

問到當初為何要隱瞞真相、編造謊言？Yumi辯稱：「可能細個我又唔識諗，我好驚人點睇我，冇諗過件事會放到咁大！」Yumi選擇編造謊言保護人設，令事件演變成今日難以收拾嘅醜陋局面。Yumi更聲淚俱下道歉：「我想趁呢個機會，同大家講聲對唔住，我講咗一個大話，我以後會努力去提醒自己，去做番好自己！」Yumi續表示令一直支持佢嘅粉絲感失望，佢都深感自責及內疚，並承諾未來會不斷提醒自己要誠實面對公眾，努力修復受損形象，最希望可以重回演藝崗位。

事隔多時先認衰嘅Yumi，顯然仍不被大眾所接納，尋日（5日）佢出Post晒跳舞變裝片，不斷扭腰騷首弄姿嘅佢，仍然未得到網友原諒，雖然有粉絲撐場留言讚索，不過更多係網友重提佢扮A0醜聞，留言大鬧佢係「大話精」，直斥佢個聲譽已經臭晒，又留言揶揄「差啲睇錯咗件Tee上面寫А0」、「拍幾多片都冇用，個名已經臭晒大話妹」、「算吧啦 永不翻身」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】