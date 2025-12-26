鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？

TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。

尋日有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情錯手曝光。暫時鍾柔美同劉展霆未有回應。

