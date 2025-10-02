鍾柔美詹天文炎明熹保持聯絡 支持自組公司：好勇敢

【on.cc東網專訊】樂壇小天后炎明熹早前因合約問題遭無綫雪藏逾年，日前終親口宣布與無綫已完約回復自由身，更自組工作室打破簽約香港及內地娛樂公司的傳聞，期間緊張到標手汗同落淚。昔日同為《聲夢傳奇》舊戰友、女團After Class成員鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）尋日（1日）到馬場出席活動時，都大讚佢勇敢，支持好友重新出發。

對於炎明熹正式完約自組公司，問到二人有沒有跟她聯絡？Windy指自己其實一直都會回覆其Story，亦有斷斷續續地發信息，大家都愛貓，因此有共同話題。Yumi指自己有看新聞及炎明熹近況，大家一直都有聯絡，知道她的新去向，二人一定有替她開心、支持她。Windy亦大讚炎明熹好勇敢，因為自己做老闆是很厲害的一件事，而且很有勇氣，所以都會支持好友。

首次入馬場的Windy，指自己第一次來到沙田馬場，成年之後進來這個場地，感受到熱烈氛圍，感榮幸可以為大家表演，看到大家熱情，她自己亦覺得加倍興奮。Yumi則第二次到馬場表演，跟觀眾、粉絲有一種很近距離的接觸，大讚氣氛好令她感興奮。

Yumi現時忙上學，開始適應新的讀書環境，不過她很想快點放假，因為一轉眼就已經10月，很快又到自己生日，轉眼又一年。Yumi表示自己在這一年裏面做了很多事情，也有去玩，而且又有接觸到新環境，考了車牌。被問到考完車牌有沒有車過朋友出街？Windy坦言唔敢試坐，Yumi指已車過家人出入，不過自己仍要熟悉一下，安全第一。Windy則急於Year 2前快點修完學分，到第三年就可以沒那麼多課堂，一個星期可能只有一兩堂可以輕鬆點，所以今年要辛苦一下。二人又異口同聲指盡量都選集中在下午上課，免去早起身之苦。

Windy現時忙做音樂劇，每個星期頻繁不停地做，每個周末都要回港做音樂劇，更會一日做兩場，加上包場騷，令她加倍緊張，不過自己亦希望自己可以宣傳這部劇，希望這部劇可以有更多人認識。

Yumi提到新MV與男主角頭貼頭，表現親密，她即表示自己其實很害羞，又笑言望有自己喜愛的飲品商贊助拍MV。自己拍攝時投入很多情緒，因為歌中有很多很傷心的東西在裏面，而且比自己之前的歌很不同，希望大家可以感受到自己的那種痛。

