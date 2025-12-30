鍾柔美13歲「蜜」照絕密流出 被爆與四眼領袖生師兄初戀

【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，即引起軒然大波，她至今依然強調與劉展霆暫時是好朋友，正了解中，戀人未滿。然而，昨日網上又流出她與女造型師啜面的照片，印證了她當日玩「True Or Dare」非虛。

Yumi一直標榜自己是「A0」，完全沒有戀情經驗，不過今日社交平台卻瘋傳她一張與四眼陽光男的合照，並標明「2019年，第一任男朋友係學校師兄」，當時Yumi只得13歲。照片中與四眼師兄頭貼頭，齊齊展現純真的笑容，當時二人樣子十分清澀，同架上眼鏡，令這段Puppy Love畫上純真無邪的一筆。不過有網民卻大爆：「我記得佢當年成日上嚟搵呢位師兄，企喺課室角落頭度又攬又錫，PS: 呢位師兄當年係Head Prefect！」

