鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑

19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。

鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片

「Truth or Dare事件」後，有媒體收到鍾柔美party當晚被另一位中性打扮朋友、造型師Jansco錫面。今日再有報導指，有自稱鍾柔美中學同學爆料話Yumi肯定唔係A0，仲有至少4位前度！

該名「舊同學」向傳媒聲稱，鍾柔美曾跟4位名字為Zachary、Gregory、Jack及Royson嘅男同學交往，而且相當高調，校內唔少人都知。「舊同學」更提供Yumi中學時期同Royson影嘅頭貼頭親密合照，相中男生同時出現於網上流傳另一張鍾柔美親蜜照中。「舊同學」指Royson唔係鍾柔美第一個男朋友，又話Yumi當時疑似因為犯校規要交由風紀處理，並且要一齊「做福音嘢」，但後來居然因此同身為風紀隊長嘅Royson一齊。「舊同學」又向傳媒提供Zachary、Gregory及Royson嘅IG帳戶名，更發現Zachary係街頭音樂表演者。

網上流傳另一張鍾柔美同男生嘅蜜照

A0以外，鍾柔美被包裝成學霸身份，但「舊同學」指Yumi係非華語學生，其他同學都係外國人，因為計分方法唔同而令鍾柔美成為全班第一，暗示「學霸」之名有水份。

