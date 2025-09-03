鍾翠詩《俠醫》演地產職員 特別感謝劉佩玥

【on.cc東網專訊】藝人鍾翠詩（Tracy）參選2024年香港小姐競選入行，入行一年做主持工作較多，近日終於有劇拍，正在播出的劇集《俠醫》中她飾演一位地產職員，她在社交平台表示：「記錄入行後第一次參與劇組《俠醫》，諗番起第一日第一次埋位嘅時候，心入面真係好興奮又期待，多謝公司畀呢個機會我，作為新人嘅我，繼續不忘初心，努力學習同進步，期待未來有更多的機會！」Tracy受訪時稱三月收到通知有份演出，以為自己在發夢，與同劇演員合作愉快，特別感謝劉佩玥（Moon），「Moon喺轉場時，同我講拍劇啲term，教我點預備，好nice會教新人。幕後都對我好好，自己乜都唔識，預咗畀人鬧，但佢哋好好，叫我休息唔好擔心。」她說角色需要做一些簡單動作，但在鏡頭前做便不簡單，「今次對白唔多，主要用動作和表情演戲，好似偷睇電話、影印和聽電話，一開機拍初初連行都唔自然，之後調節自己，盡量令自己做番現實生活就可以。」經過今次之後，發覺自己真的很鍾意演戲，之前又上賴慰玲和韋家雄的演戲班，對演戲產生濃厚興趣。

