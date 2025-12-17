鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。

國際特赦組織引述九名於 2016 至 2023 年間入獄的前在囚人士，研究記錄他們在全港11所監獄服刑期間，曾遭受身體暴力、長期單獨囚禁、惡劣衛生條件，及夏季極端高溫的情況。

「我聽到尖叫聲和『打雞翼』的聲音」

目前流亡英國的前「學生動源」召集人鍾翰林曾在2020年10月至2022年4月還押於專為青少年而設的壁屋懲教所。他表示，懲教人員對在囚人士施暴是「司空見慣」的事，「有時懲教人員對某個囚犯不滿，會把對方帶到沒有閉路電視的走廊，然後我就會聽到尖叫聲及『打雞翼』的聲音。」

「打雞翼」是形容懲教人員用手肘擊打在囚人士肩胛骨的一種體罰方式，旨在避免在身上留下明顯瘀痕。於2016年起被關押在同一設施的Peter（化名）表示，他在入獄第一天就因為不懂如何正確稱呼懲教人員而遭到毆打，「囚犯必須用特定語句報上姓名，並將身份證置於胸前。因為我新來，不懂這些規矩，結果被掌摑了八次作為懲罰。」

Peter（化名）續指，曾被要求背誦監獄守則，然後突然被命令要倒背，每錯一個字，腳板底就會被打一下，「最後，我的腳板都變成了紫色。」

難以忍受的極端高溫

獲加拿大政治庇護的網台主持人「傑斯」尹耀昇，於2021年還押赤柱監獄約20個月，他表示，夏季的牢房猶如「焗爐」，體感溫度「超過40°C，「當我們從飯堂走回牢房時，全身已經濕透了。」他指，牢房天花板安裝的電風扇被鐵絲網緊緊圍住，阻擋了氣流，令其「完全無用」。

「我們在牢房裡必須全裸——連內褲都不能穿。我可以聽到有人痛苦地叫喊，有些人更因為太熱而需要被送去醫院。」

單獨囚禁作為懲罰

香港的《監獄規則》容許因違反紀律而處以單獨囚禁，鍾翰林表示，他在壁屋懲教所期間，獄方至少將他單獨囚禁三次，他認為這是報復行為，而非合法的紀律處分。

尹耀昇亦指，剛入獄時被施壓要求簽署文件「自願」同意單獨囚禁，「基本上你無法拒絕——他們會把你鎖在房間裡，直到你同意簽字為止。」

「我被關在一個狹小的牢房裡，每天獨自一人超過22小時。我在牢房裡吃飯和如廁。雖然每天有一小時的放風時間，但也只是在一個圍欄圍住的籠子裡獨自踱步，那裡幾乎看不到陽光。」

前立法會議員、現任國際特赦組織香港海外分會理事張超雄於2022年被關押在荔枝角收押所。他表示，懲教人員也曾要求他簽署類似文件，「自願」要求單獨囚禁。

「蟑螂在我身上爬」

受訪者亦提到監獄內衛生狀況惡劣。2021年被關押在荔枝角收押所的Tommy（化名）表示「有蟑螂在我身上爬，我根本睡不著。」同年被關押在同一設施的張超雄形容該處「極度骯髒，超乎想像」，「在牢房裡，塵埃積聚成柱，從天花板垂下來。在監獄醫院，廁所無法沖水，惡臭難忍。」

國際特赦組織港府就人權問題採取措施

國際特赦組織呼籲香港當局採取立即且具體的措施，解決報告中記錄的人權侵害問題，包括進行必要的調查和改革，以防止進一步侵犯在囚人士的人權。

國際特赦組織促港府落實聯合國禁止酷刑委員會於2016年提出的建議，包括成立一個獨立機構，授權其對所有拘留設施進行有效的突擊視察；縮短單獨囚禁的最長期限，並將其限制為最後手段，時間應盡可能短。應為單獨囚禁的決定建立清晰具體的準則，說明相關行為、類型及最長期限；編制並定期公布有關使用單獨囚禁的綜合分類數據，包括相關的自殺企圖及自殘行為。

港府：惡意抹黑

香港當局回應國際特赦組織時，反駁有關指控為「惡意抹黑」。懲教署就國際特赦組織的調查結果，回應稱「嚴正反駁有關指控」。懲教署表示對肢體暴力採取「零容忍」態度，單獨囚禁僅在「嚴格遵守法律」的情況下實施，並執行了「盡可能最高程度的清潔標準」，以及已採取「廣泛措施」應對炎熱天氣的影響。