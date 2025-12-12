鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！

（圖／翻攝自鍾懿小紅書）

鍾鎮濤近期帶著21歲女兒鍾懿亮相紅毯，一出場就把全場目光全部吸走。

爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。

（圖／翻攝自小紅書）

紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為穿搭乾淨耐看，更因為她站在鍾鎮濤旁邊時，那份自信與青春感非常搶鏡！這個同框太有愛、太吸睛，瞬間在社群平台被瘋傳。

（圖／翻攝自小紅書）

而看過他們的日常照，更能理解這畫面為什麼會這麼自然，從小跟爸爸一起彈琴、旅行、搞怪，到長大後依然像朋友一樣相處，鍾懿在生日、節日、甚至日常小聚時，都會分享父女合照，那份親密早已不只是一張照片能表現的。

（圖／翻攝自鍾懿小紅書）

其實鍾懿不只是明星爸爸身旁的「可愛女兒」，她去年已正式宣布出道，完成英國電影課程後便投入音樂綜藝的錄製！從舞台表現、側拍到官方宣傳照，都能看出她正在用自己的方式走上演藝道路，舞台上的存在感也讓不少人開始期待她未來的發展。

（圖／翻攝自鍾懿小紅書）

這次紅毯亮相，不只是父女合體的溫馨畫面，更像是鍾懿以「新人身份」再次被看見的時刻！網友看完都說：「這基因太強」「完全長成自己的樣子」。她站在聚光燈下的模樣，也讓人相信—這不是偶然，而是她準備好要發光了。

