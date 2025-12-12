精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
鍾鎮濤近期帶著21歲女兒鍾懿亮相紅毯，一出場就把全場目光全部吸走。
爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。
紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為穿搭乾淨耐看，更因為她站在鍾鎮濤旁邊時，那份自信與青春感非常搶鏡！這個同框太有愛、太吸睛，瞬間在社群平台被瘋傳。
而看過他們的日常照，更能理解這畫面為什麼會這麼自然，從小跟爸爸一起彈琴、旅行、搞怪，到長大後依然像朋友一樣相處，鍾懿在生日、節日、甚至日常小聚時，都會分享父女合照，那份親密早已不只是一張照片能表現的。
其實鍾懿不只是明星爸爸身旁的「可愛女兒」，她去年已正式宣布出道，完成英國電影課程後便投入音樂綜藝的錄製！從舞台表現、側拍到官方宣傳照，都能看出她正在用自己的方式走上演藝道路，舞台上的存在感也讓不少人開始期待她未來的發展。
這次紅毯亮相，不只是父女合體的溫馨畫面，更像是鍾懿以「新人身份」再次被看見的時刻！網友看完都說：「這基因太強」「完全長成自己的樣子」。她站在聚光燈下的模樣，也讓人相信—這不是偶然，而是她準備好要發光了。
看更多 CTWANT 文章
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
其他人也在看
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 23 小時前
聖誕蛋糕2025｜高質聖誕餅店推介12間！酒店蛋糕低至$70/限時早鳥優惠價/朱古力樹頭蛋糕
聖誕節是瘋狂玩瘋狂吃的日子，想盡興慶祝就記得買好聖誕禮物，預訂好聖誕大餐及聖誕自助餐，也不要忘記買一個靚靚聖誕蛋糕！Yahoo Food就為大家搜羅了12間高質餅店，帶來充滿節日氣氛的蛋糕，傳統的朱古力樹頭蛋糕、米芝蓮出品蛋糕、或是大熱口味的開心果朱古力蛋糕，只要網上Click一下，就可以輕鬆入手酒店級蛋糕，部分早鳥優惠更低至$70一個！Yahoo Food ・ 8 小時前
41歲尹恩惠169公分「長年維持47kg」 飲控法曝光：一天吃滿三餐，不節食也能瘦！
南韓女星尹恩惠出道自女團Baby V.O.X，現年41歲的她近日在YouTube頻道公開赴美旅遊的Vlog，其中與友人聊到關於減重的話題，再度引發大眾關注她的身材管理方式。姊妹淘 ・ 2 小時前
日本地震｜地震、海嘯警示出遊 旅遊保險賠償怎樣計？更改/取消行程、交通延誤是否受保？
日本青森縣以東海域12月8日晚上發生7.5級地震，日本氣象廳一度發出海嘯警報，岩手縣久慈港更在今日零時9分錄得70厘米高海嘯。雖然現時海嘯警報已經解除，但如果地震或海嘯造成行程更改或取消，旅遊保險是否如常賠償呢？抑或有特別注意事項呢？Yahoo Travel整合了香港保險業聯會對近日日本旅行的注意事項，旅人作出決定前可先參考一下。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
Zalora香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年12月雙12優惠低至28折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
為大家詳細介紹Zalora，網站入面有超過500個品牌選擇，當中最為人熟悉的有Coach、New Balance等，款式貼近亞洲人style之餘，網站更經常推出折扣優惠，只要花少少時間，絕對可以尋到寶！Zalora最新有雙12優惠，全場產品最平低至28折，今次值得入手adidas運動衫低至28折，Longchamp手袋、Tory Burch耳環均不用千元入手！這篇文章會定期更新Zalora Promo Code、Zalora優惠碼，讓大家可以在Zalora以最抵價購物，更會講解詳盡的Zalora網購教學、免運費詳情及退貨教學，等你可以安在家中入手心水時裝！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
「布甸頭」救星？美髮界爆紅「髮根補染粉」，aespa Winter都有興趣的染髮神器
最近THICK FIBER髮根補染粉話題度超高！相信染開頭髮都會覺得「布甸頭」好困擾，而這款髮根補染粉正正就是「布甸頭」救星！專攻稀疏髮線與灰根問題，一掃就讓頭頂豐盈自然。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【7-11】 著數之選 多款雪糕低至$68/9件！（即日起至16/12）
7-11著數之選又係時候入貨啦，睇吓呢個星期7仔有咩抵買嘅嘢啦！ 【$68/9件】雀巢甜筒(不包括奶油啤酒味)/ MEGA雪糕批/能得利冰棒(各款) 【$75/3件】da dino雪糕甜品(各款) 【$29/4件】雀巢脫脂乳酪飲品/低脂乳酪杯140克(各款) 【$28/2件】品客薯片95-102克(各款) 【$8/支】維他奶豆奶/麥精豆奶/維他港式奶茶480毫升YAHOO著數 ・ 5 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因
73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
火鍋食譜｜冬天暖笠笠椰青水雞鍋 15分鐘做出超嫩滑雞肉
椰青水有益健康而且用途廣泛。可以煮餸，浸出嫩滑雞肉，冬天做打邊爐湯底亦好清熱。同場加映秘製火鍋醬汁，泰式微辣好惹味。 YouTube https://www.youtube.com/c/CarlinaLam Instagram: @carlinalam_ http://www.instagram.com/carlinalam_ Facebook: @lamcarlina https://www.facebook.com/lamcarlinaCook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
44歲阿嬌卸妝後「根本沒差」！素顏嫩到像女大生 網驚：只卸了灰塵吧
阿嬌（鐘欣潼）12月9日上傳一支卸妝影片，44歲的她素顏與帶妝幾乎沒有差別，立刻掀起大量討論。許多網友驚呼「到底卸掉什麼？像是擦掉臉上的灰塵而已」，討論度一度衝上高點。姊妹淘 ・ 1 小時前
劉珈汶英國再受滋擾 遭匿名信誣蔑從事性工作 許智峯太太同受攻擊｜Yahoo
被香港警方國安處懸紅通緝的劉珈汶，在英國再受匿名信滋擾，內容包含 AI 生成的深偽裸露照片，更指她從事性工作。這些匿名信由澳門寄出，多名前鄰居收到信件。同被通緝現身處澳洲的許智峯，他的太太亦成為攻擊對象。有人製作虛假海報，誣蔑許太從事性工作並列出收費，海報被寄往多處包括許智峯的上司亦收到。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
中環冬日小鎮重開 幻彩詠香江亦恢復上演
【Now新聞台】旅發局在中環皇后像廣場設置的「冬日小鎮」重開。 冬日小鎮早前因應宏福苑火災而暫時關閉，重開後晚上加推光影匯演，透過3D投影技術，將聖誕主題的圖案及燈光特效投射至附近8座大廈。小鎮會開放至下月4日，在平安夜、聖誕節及除夕夜延長開放至凌晨1時。旅發局指活動收益將捐贈予社區上有需要人士。另外，暫停了近兩星期的「幻彩詠香江」亦恢復上演。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好
內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？
前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
立山黑部3日團早鳥優惠，日均$1,333起｜名古屋出發＋入住星野OMO5及淺間溫泉酒店＋白川鄉＋兼六園｜附2026開山日程
立山黑部以雪之大谷、黑部水庫聞名，有「日本阿爾卑斯山」之稱，被譽為一生必到景點之一。2026年預計4月15日開山，計劃到訪的各位不妨參考KKday這個三天團早鳥優惠，折後每位$3,999起，名古屋出發，乘坐6種登山工具登山，立山站入、扇沢站出，入住星野OMO5及淺間溫泉酒店，同時造訪上高地、白川鄉、兼六園等著名景點，未遊過北陸地區的話，十分值得參加。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
帶阿姐看世界 ｜羅家英唐僧上身驚喜突襲獻唱《Only You》 阿姐妙回「見慣不怪」？
今晚（11日）及明晚（12日）的《帶阿姐看世界》，繼續是汪明荃與羅家英的甜蜜不丹之旅。今明兩集，阿姐和家英哥將一償多年心願、穿起不丹傳統服飾補影結婚相，並親身體驗當地結婚儀式、接受「甘露水」、「黃米飯」及「酥油茶」等不同類型的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
姐弟戀的吸引力到底是什麼？姐姐們眼中的「幸福最優解」其實與年齡無關
早年傳統觀念多認為感情應是「男大女小」，姐弟戀多少會遭受社會異樣眼光。然而對許多女性而言，姐弟戀從來不是跟風，而是經過相處後做出的清晰選擇。在多個人生階段走過之後，越來越多人理解：好的感情不受年齡設定，而落在互相理解與舒適的相處上。姊妹淘 ・ 49 分鐘前
北角街頭栗子檔提早結束營業 老闆身體狀況不佳 網友擔心: 炒栗子小販又少一檔
秋冬時節一到，各區都會見到栗子車出動，街頭傳來朕朕栗子香及煨番薯，不少人都會忍不住購買一磅半磅邊走邊食。但近日就有網民發現，位於北角街頭的栗子檔，貼出告示宣布因「腳部腫痛」需清走貨尾，將提早結束營業，未有透露明年會否回歸。Yahoo Food ・ 8 小時前
《港樓》將軍澳帝景灣兩房戶814萬元沽 單位10年升值18.8%
美聯物業將軍澳天晉匯分行區域經理羅定康表示，該行連環促成將軍澳帝景灣的二手成交，包括帝景灣8座低層B室，實用面積約497平方呎，屬兩房開廚間隔，座向罕有正南方，外望內園景。單位以830萬元放盤約9個月，經區內買家議價後，終以814萬元成交，折合實用呎價為16,378元。 據悉，原業主於2015年7月以約685萬元購入上述單位，持貨約10年，是次轉手帳面賺約129萬元，或約18.8%。 另一成交單位為帝景灣6座低層G室，實用面積約560平方呎，屬兩房梗廚連儲物室間隔，外望內園景。單位以900萬元放盤約3個月，經買家議價後以862萬元成交，減幅約4.2%，折合實用呎價為15,393元。 原業主於2015年7月以約695萬元購入上述單位，持貨約10年，是次轉手帳面賺約167萬元，升值約24%。(hc/U)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 43 分鐘前