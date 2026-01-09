鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！

焦點

90年代性感女神之一嘅鍾麗緹（Christy），曾經歷過兩段婚姻並育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張。三名女兒都遺傳媽媽嘅優良基因，其中15歲細女Cayla早前因機場被捕獲影片掀起熱議！

鍾麗緹細女Cayla擁有深邃五官及媽媽嘅招牌電眼，並憑修長比例及九頭身曲線驚艷一眾網民。唔少網民睇完Cayla喺機場被捕獲嘅影片後，紛紛留言激讚，例如「好美好甜好可愛，喜歡考拉」、「基因真的是好，美死了」、「笑起來跟她媽好像」、「原地出道吧！」及「笑起來真的太漂亮」等等。

小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
鍾麗緹微博
鍾麗緹微博
鍾麗緹微博
鍾麗緹微博
鍾麗緹微博
鍾麗緹微博
鍾麗緹IG
鍾麗緹IG
鍾麗緹小女兒Cayla IG
鍾麗緹小女兒Cayla IG
鍾麗緹小女兒Cayla IG
鍾麗緹小女兒Cayla IG
鍾麗緹小女兒Cayla IG
鍾麗緹小女兒Cayla IG
鍾麗緹小女兒Cayla IG
鍾麗緹小女兒Cayla IG
鍾麗緹IG
鍾麗緹IG
鍾麗緹IG
鍾麗緹IG
鍾麗緹IG
鍾麗緹IG

