鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！

鍾麗緹小女兒Cayla

90年代性感女神之一嘅鍾麗緹（Christy），曾經歷過兩段婚姻並育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張。三名女兒都遺傳媽媽嘅優良基因，其中15歲細女Cayla早前因機場被捕獲影片掀起熱議！

鍾麗緹細女Cayla擁有深邃五官及媽媽嘅招牌電眼，並憑修長比例及九頭身曲線驚艷一眾網民。唔少網民睇完Cayla喺機場被捕獲嘅影片後，紛紛留言激讚，例如「好美好甜好可愛，喜歡考拉」、「基因真的是好，美死了」、「笑起來跟她媽好像」、「原地出道吧！」及「笑起來真的太漂亮」等等。

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

鍾麗緹微博

鍾麗緹微博

鍾麗緹微博

鍾麗緹IG

鍾麗緹小女兒Cayla IG

鍾麗緹小女兒Cayla IG

鍾麗緹小女兒Cayla IG

鍾麗緹小女兒Cayla IG

鍾麗緹IG

鍾麗緹IG

鍾麗緹IG

