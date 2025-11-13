55歲鍾麗緹「靚Jawline」秘訣靠「面部瑜珈」！親授4組超簡單動作，改善面部不對稱輪廓

55歲的一代美人鍾麗緹近年在小紅書上十分活躍，而且深受網民歡迎而爆紅，憑藉凍齡外貌及又靚又修長的Jawline圈粉無數！日前她親自在小紅書分享面部瑜珈秘訣，只需每日幾分鐘，就能緊緻下巴線條、改善面部不對稱，連網民都大讚：「超級work！」

面部瑜珈（Facial Yoga）近年成為抗衰老新趨勢，鍾麗緹透過針對性拉伸面部肌肉，可促進血液循環、減少水腫，改善下頷線鬆弛。美國皮膚科期刊研究顯示，每週5次面部瑜珈可提升面部彈性達30%，特別適合35歲以上女性對抗地心引力。

1. 咬肌訓練

用食指抵住咬肌位置，用力按揉，慢慢張開嘴巴保持10秒，每天3組。

功效：改善面部輪廓，增強咀嚼功能，緩解面部肌肉疲勞。

用食指抵住咬肌位置，用力按揉，慢慢張開嘴巴保持10秒，每天3組。（鍾麗緹小紅書圖片）

2. 顳肌訓練

把掌根放在太陽穴向上提拉，張開嘴巴保持10秒，舌尖往上，每天5次。

功效：減輕頭痛，改善顳下頷關節不適，緩解面部僵硬感。

（鍾麗緹小紅書圖片）

3. 面部肌肉訓練

咬著一根筷子，抬頭往上拉伸，再向左右移動鍛練口周肌肉，每天做1分鐘。

功效：緩解面部緊繃與疲勞，改善面部線條緊緻度，緩解頭部不適。

（鍾麗緹小紅書圖片）

4. 面部肌肉放鬆

用手按壓臉頰兩邊的肌肉群。

（鍾麗緹小紅書圖片）

想跟她一樣明艷動人，就要由今日開始試試這個面部瑜伽了！

