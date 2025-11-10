鍾麗緹不只給女兒們女神級基因，神顏背後的教育祕訣是給予朋友般的尊重：別再問吃了飯沒有，要多說我愛你

55歲的鍾麗緹有著中越混血的背景，樣子獨特又標緻。她的三個女兒都擁有她的漂亮基因，母女們的合照令人賞心悅目。女兒們像母親的地方不單是外表，也吸收了她的做人處事和智慧，背後是鍾麗緹對孩子們充滿自由的教育方式，讓她們廣闊地了解世界。

鍾麗緹的父母均是中越混血兒，但她過往甚少分享關於原生家庭的事，但有提及父母不是擅長溝通的人。她曾回顧自己的童年，指有些當年的遺憾，自己不想再出現於女兒身上。她在成為母親後，其中一個自我提醒，是要把孩子當成成年人看待。在孩子年紀漸長時，母親和孩子也更是平等的個體，應該要給予相對的尊重，並以真誠的溝通去了解彼此，並不是藉著父母的姿態，居高臨下地說教。

儘管同樣是女性，但女兒不一定願意和母親分享感情事，始終感情事難以啟齒。鍾麗緹曾分享，現年27歲的大女兒Yasmine在小時曾跟她分享自己感情不順。在華人社會裡，想必有不少母親都會叫女兒們專心讀書，別想太多感情事。但作為過來人，甚至是經歷了三段婚姻的女人，鍾麗緹選擇以「女性」的角度和女兒對話，令人聽起來被理解又不帶半點壓力：「我都40多歲了感情還是不順，我覺得人生總是會很多曲折，但一切都會過去的。」自此，她和女兒的關係更親近，也悟出將心比心的相處之道。

鍾麗緹形容自己和女兒們像姐妹多於傳統的母女，也表示自己是熱情型的母親，要多親、多抱，常以肢體表達愛：「有時我覺得華人的教育給孩子太多壓力，令他們無法打開自己跟你溝通，不開心也不說出來，因為我小時候就是這樣的。要多說我愛你，別再問那些吃了飯沒有的問題。」

