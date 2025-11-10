鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
鍾麗緹不只給女兒們女神級基因，神顏背後的教育祕訣是給予朋友般的尊重：別再問吃了飯沒有，要多說我愛你
55歲的鍾麗緹有著中越混血的背景，樣子獨特又標緻。她的三個女兒都擁有她的漂亮基因，母女們的合照令人賞心悅目。女兒們像母親的地方不單是外表，也吸收了她的做人處事和智慧，背後是鍾麗緹對孩子們充滿自由的教育方式，讓她們廣闊地了解世界。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
鍾麗緹的父母均是中越混血兒，但她過往甚少分享關於原生家庭的事，但有提及父母不是擅長溝通的人。她曾回顧自己的童年，指有些當年的遺憾，自己不想再出現於女兒身上。她在成為母親後，其中一個自我提醒，是要把孩子當成成年人看待。在孩子年紀漸長時，母親和孩子也更是平等的個體，應該要給予相對的尊重，並以真誠的溝通去了解彼此，並不是藉著父母的姿態，居高臨下地說教。
儘管同樣是女性，但女兒不一定願意和母親分享感情事，始終感情事難以啟齒。鍾麗緹曾分享，現年27歲的大女兒Yasmine在小時曾跟她分享自己感情不順。在華人社會裡，想必有不少母親都會叫女兒們專心讀書，別想太多感情事。但作為過來人，甚至是經歷了三段婚姻的女人，鍾麗緹選擇以「女性」的角度和女兒對話，令人聽起來被理解又不帶半點壓力：「我都40多歲了感情還是不順，我覺得人生總是會很多曲折，但一切都會過去的。」自此，她和女兒的關係更親近，也悟出將心比心的相處之道。
鍾麗緹形容自己和女兒們像姐妹多於傳統的母女，也表示自己是熱情型的母親，要多親、多抱，常以肢體表達愛：「有時我覺得華人的教育給孩子太多壓力，令他們無法打開自己跟你溝通，不開心也不說出來，因為我小時候就是這樣的。要多說我愛你，別再問那些吃了飯沒有的問題。」
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
舒淇馮德倫罕見情侶裝，將《女孩》首映禮變大型耍花槍現場！幽默恩愛的夫妻相處模式：我以妳為傲
其他人也在看
歐陽妮妮公開杭州豪宅客廳 獲細妹娜娜送「6張梳化」
【on.cc東網專訊】台灣女星歐陽妮妮去年與男星張書豪盈兗結婚，並於同年12月31日誕下兒子「睦睦」，今年4月一家三口搬到杭州居住，最近還亮相綜藝《亂室英雄》。節目中，歐陽妮妮首度公開在杭州的豪宅，客廳空間相當寬敞，她還為兒子專門劃分了遊戲區，放置滑梯、圍欄、小東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（10/11-23/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Sajo急凍魷魚海鮮餅低至$24.8/件、Sajo急凍蔬菜豬肉餅低至$19.9/件、Sajo韓國國產豬宮庭燒豚肉低至$24.8/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 20 分鐘前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 40 分鐘前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
42歲巴士女乘客疑被非禮 28歲男被捕
一名42歲女子報稱懷疑在巴士上被非禮，一名28歲男子被捕。 據了解兩人並不認識 警方今早11時52分接獲事主報案，指在窩打老道一輛巴士上，懷疑被一名男子非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌非禮拘捕28歲姓王男子，他現正被扣留調查。據了解，兩人並不認識，而涉事巴士為103號線。am730 ・ 1 天前
佐敦截可疑私家車檢兩刀 警拘53歲男司機
西九龍總區衝鋒隊人員今日(9日)上午約10時在佐敦吳松街65號對開巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，並在在該私家車上檢獲兩把分別長約28厘米長的魚生刀，及34厘米帶有雕刻的匕首，。53歲男司機涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。am730 ・ 13 小時前
北角東岸板道東段 西營盤海濱公園年底前開放
【Now新聞台】北角東岸板道東段下月起逐步開放。 新路段長1.1公里，將年初開放的西段及北角海濱花園連接至鰂魚涌海裕街。發展局預計東岸板道全面開放後，將全線貫通連結堅尼地城至筲箕灣海濱，全長約13公里。另外，佔地約1.32公頃的西營盤海濱公園亦擬於年底前啟用，園內設有雲朵形狀的戶外充氣遊樂設施，以及維港海濱首次出現的嬉水嬉沙區。#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
「人民咖啡館」走紅 官媒批濫用社會情感
【on.cc東網專訊】全國多地近日出現名為「人民咖啡館」的店家，並成為社交平台的打卡新地標。但有網民質疑，「人民」一詞具有強烈的公共屬性和政治內涵。官媒周五（7日）發表評論，指將「人民」一詞作為商業咖啡店的標識實屬不妥。on.cc 東網 ・ 1 天前
金風科技(002202.SZ)股東和諧健康擬減持不超過約4,222萬股A股
金風科技(002202.SZ)公布，股東和諧健康計劃以集中競價方式減持其持有的公司A股股份，不超過約4,222.24萬股，約佔總股本的0.999331%，主要因優化資金配置結構、提高資金使用效率。 截至目前，和諧健康持有公司約2.85億股無限售條件流通股，佔公司總股本的6.754122%。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒
[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
大埔驚現「小強大軍」 目擊女童嚇得高聲尖叫
【on.cc東網專訊】今晨(9日)在社交平台流傳片段，指大埔寶湖里一帶有大量曱甴出現，情況恐怖。其中一條片段中，一批大隻的曱甴在行車路快速地爬行，估計曱甴從渠蓋內爬出地面，部分被車輛輾斃，有女童看見曱甴後，高聲尖叫。另一條片段中，有人以掃把清理曱甴屍體，整個垃圾on.cc 東網 ・ 20 小時前
愛民邨出口改名「朗賢峯」令長者混淆 港鐵：指示牌空間有限
港鐵何文田站A出口名稱由愛民邨改為「朗賢峯」惹爭議，居民批為樓盤賣廣告，長者難辨方向，港鐵回應指示牌空間有限。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Sephora減價85折11.9開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜雙11優惠2025
雙11優惠2025開鑼，終於見到Sephora都減價，滿$500即享85折，由11月9日開始。Sephora有什麼好物推薦？最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
稅貸攻略｜申請稅貸前注意三大事項 增加借平錢勝算
稅貸｜每年稅季來臨，不少銀行及金融機構都會主動推出稅務貸款或相關私人貸款優惠，吸引市民「借平錢」應付「綠色炸彈」。不過，要真正有機會獲批低息稅貸，申請前必須仔細檢視三大關鍵因素：還款能力、實際年利率（APR）及個人信貸評級。Yahoo財經 ・ 2 小時前
結業潮2025｜韓國廚神白種元旗下「新村食堂」尖沙咀店開業不到一年火速退場
韓國廚神白種元旗下燒肉品牌「新村食堂」上年12月登陸香港，當時適逢《黑白大廚》節目爆紅，作為評審之一的白種元在香港人氣亦水漲船高，開幕初期曾掀起排隊熱潮，幾乎每晚都有數十人在門外排隊入座。豈料事隔不足一年就傳出結業消息，店員回覆媒體查詢時亦稱原址將改為另一韓燒品牌，預計年底重開。Yahoo Food ・ 3 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
旺角 17 歲少女廁所遭圍毆 3 少女被捕最細僅 13 歲 警追緝在逃人士︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 17 歲少女上月在旺角一幢商廈的殘障人士廁所內遭多名少女拳打腳踢，施襲過程更被拍下上載至社交平台。警方今日（9 日）表示，經調查後昨日拘捕 3 名年齡介乎 13 至 16 歲的少女，報稱學生或無業，案件仍在調查中，並正追緝在逃人士。Yahoo新聞 ・ 16 小時前