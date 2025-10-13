張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
鍾麗緹17歲二女兒Jaden戀愛了！和高帥男友街頭大方放閃 畫面超甜如青春電影
有「華語性感女神」之稱的鍾麗緹，近日再度成為話題焦點——她17歲的二女兒Jaden（張思捷）被網友目擊與男友甜蜜逛街。兩人自然摟腰的互動畫面曝光後，引發熱議。過去被形容為家中「小透明」的Jaden，如今已蛻變成氣質出眾的少女，戀情也備受矚目。
畫面中，Jaden身穿黑色平口上衣搭配休閒長褲，170公分的高挑身材比例亮眼，清冷氣質讓人印象深刻。身旁的男友同樣外型出眾、身高出挑，兩人並肩而行時動作親暱自然，被形容宛如青春電影般的場景。
Jaden是鍾麗緹與第二任丈夫嚴錚的女兒，童年時在顏值出眾的姐妹中並不特別突出，曾被笑稱「小透明」。但她一路默默充實自己，除了專注課業，近年也開始經營直播事業，以溫柔、真誠的分享風格吸引不少粉絲，事業逐漸起步。
鍾麗緹的三個女兒各具特色。大女兒Yasmine（張敏鈞）是混血美女，曾獲溫哥華華裔小姐亞軍，被看好有機會進軍演藝圈；小女兒Cayla（張凱琳）因童年參加綜藝節目爆紅，現年15歲的她風格多變，從甜美到率性都能駕馭。三姊妹感情相當緊密，還曾陪媽媽一起拍攝時尚雜誌封面，畫面溫馨又有型。
現年55歲的鐘麗緹與丈夫張倫碩一向疼愛三位女兒，家庭氛圍融洽。如今Jaden事業初露頭角，又迎來甜蜜戀情，從低調少女到自信發光的蛻變，展現出屬於新一代的青春姿態。
