鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
鍾麗緹與兩位前夫育有三名女兒，包括 27 歲的大女兒 Yasmine、17 歲的二女兒 Jaden 及 15 歲的小女兒 Cayla。鍾麗緹經常夥拍二女兒與小女兒出席活動，小紅書上更經常發佈三母女的「扮靚日常」及「跳舞影片」。兩位愛女完美繼承媽媽的混血五官，網民們評論指「女兒都大漂亮了，媽媽的基因強大」、「女兒完美繼承媽媽基因」、「一家人都好美」！
二女兒 Jaden 遺傳媽媽的精緻厚唇，加上猶如小鹿般的眼睛，簡單淡妝已非常好看，就是大家常說的「名模高級臉」。網民指二女兒輪廓像李聖經，神仙顏值非常有明星相，Jaden 現時經營自己的小紅書，正努力成為分享美妝心得的專業博主！
小女兒 Cayla 眼睛則比較圓渾可愛，精緻輪廓配上 172cm 身高被封為「陳喬恩2.0」。面對鏡頭的表情自然而活潑，就是集萬千寵愛的小公主。網民指小女兒非常適合娛樂圈，個性親和力十足，而且極具「千金氣質」，當平面模特兒亦十分有天份！
