神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍

女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」

從《爸爸去哪兒4》裡的「糯米糰子」萌娃，到如今亭亭玉立的少女，Cayla的顏值一路穩定發展。在近期照片中，她的眉眼、顴骨線條與年輕時的鍾麗緹幾乎如出一轍，加上172cm的高挑身形，無論穿旗袍還是休閒服都氣場十足。

Cayla的父親嚴錚身高約175cm，再加上鍾麗緹的中越混血基因，讓她自小在同齡人中脫穎而出——13歲時就追上媽媽身高，隔年突破170cm，今年更長到172cm。鍾麗緹也曾分享，女兒從小打排球強健骨骼，搭配高蛋白飲食與規律作息，是「基因加努力」的成果。

如今的Cayla不只是「星二代」，更在時尚圈嶄露頭角。她於2025年5月登上國際品牌伸展台，憑著勻稱比例與自然氣場，被視為潛力新星。先前與媽媽、兩位姊妹合拍雜誌時，網友也紛紛留言：「大姊混血美、二姊知性美、小妹靈動有活力，媽媽的基因實在太強。」

不過，網路討論聲浪中也有人提醒：「未成年女孩被過度關注外貌並不妥當。」目前Cayla仍兼顧課業與運動訓練，偶爾參與時尚活動，未來發展備受期待。

