黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」
2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。
從鍾麗緹分享的照片鍾可見，餐桌上擺著漂亮的生日蛋糕，壽星考拉戴著生日帽坐在中間，家人則圍著她拍下親密合照，對鏡頭吐舌頭、做鬼臉、比愛心。兩位姊姊Jaden和Yasmine貼臉親吻考拉，繼父張倫碩也全程陪在一旁，整體氛圍輕鬆溫馨。
考拉的外型也成為關注焦點，不少人認為她神似年輕時的鍾麗緹，眉眼深邃、笑起來有梨渦。15歲時身高已達172cm，肩頸線條明顯、膚色健康，身形比例受到討論，也有網友拿母女舊照做比較。
鍾麗緹隨後在社群平台發文：「當年跟在身後的小不點，已長成能獨當一面、甚至照顧媽媽的小大人！」並祝福考拉平安追夢，承諾「永遠做你的後盾」。
對於未來規劃，考拉曾表示暫時不考慮進入演藝圈，認為壓力較大，希望先把書念好。鍾麗緹則在直播中提過自己的想法，希望女兒就讀清華或北大，因為這樣離家更近一些，但仍以尊重孩子的選擇為主，也透露等三個女兒都成年後，計畫帶全家參與家庭旅行類型的節目。
延伸閱讀
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
其他人也在看
趙薇16歲女兒小四月相貌娟好備受關注 網民：和媽媽一點點都不像
曾於經典劇集《環珠格格》系列飾演小燕子的趙薇早年淡出幕前，她與富商黃有龍於2024年離婚，二人育有一名女兒小四月，據悉小四月現年16歲，長得亭亭玉立的她成為了網民的焦點。
安祖蓮娜執番靚個樣現身新片首映 準備賣樓撤出美國
【on.cc東網專訊】荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）雖然50歲，但出名保養得超好。不過「更鋒利的刀都會有生鏽的一日」，上月她親訪中東時就被影到「又殘又謝」似老了幾十年，不過安祖蓮娜前日出席新片《Couture》於法國巴黎舉行的首映禮時就「
62歲葉童「銀髮女神」魅力爆發！出席Ralph Lauren紐約時裝大騷，不染白髮仍保養最佳狀態
紐約時裝周進行得如火如荼，Ralph Lauren大騷的嘉賓名單都相當養眼，當中有「銀髮女神」葉童到場。穿起Ralph Lauren西裝、長外套的她，很時尚好看。她的髮色是銀白色，不是特別染的造型，而是自然生長的銀白髮。很多人一看到自己生了一條白頭髮都已經感到慌張時，葉童反而接受這銀白髮，更成為了她的標誌，配合她舉手投足的優雅氣場，那種從容自在的魅力，完美演繹「Age gracefully」的狀態，也許是很多擁有容貌焦慮的女生要學習的自我肯定。
「如花」中風一度命危右身癱瘓 最新狀態曝光
【on.cc東網專訊】早年在周星馳電影中以粗獷外形反串演女子「如花」而跑出，一醜成名的李健仁，2019年不幸於內地中風一度命危，右邊身癱瘓至大小便不能自理，幸好經過這幾年積極治療及進行物理治療，身體康復不少，去年尾他還現身一個慈善演唱會，雖然明顯消瘦了不少白髮又
五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。
陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥
現年34歲嘅人妻兼靚媽陳凱琳（Grace），2013年參加香港小姐競選奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「旅遊大使獎」及「最受傳媒歡迎獎」獎項，以「四料冠軍」姿態簽約TVB。自2018年與鄭嘉穎結婚並先後誕下三名囝囝鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）及鄭承太（Carlos），一家五口幸福滿瀉。
阿Mo終現真身 用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅
男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。
51歲楊采妮拒絕醫美，親授「純天然保養術」，示範簡易刮痧步驟養出少女臉
要說演藝圈中皮膚極好的美人，一定要說現年51歲的楊采妮！Charlie近年深居簡出，除了電影與廣告拍攝，甚少機會與fans正面互動交流，近日她悄悄開設小紅書帳號，跟fans大方分享護膚心得，還親切地拍片解釋每個步驟，讓大家跟她一起蛻變成純天然凍齡美人！
維園年宵2026｜安成宰突發現身掃街！最平$20食到 網民搞笑留言：你被淘汰了
維園年宵市場於2月11日正式開鑼，今年最大驚喜莫過於《黑白大廚：料理階級大戰》的星級評審安成宰（Sung-jae Ahn）竟然現身維園！今次他聯同滙豐「最紅大廚」企劃，為大家帶來逾 20 款由本地名廚主理的賀年美食。想知道安主廚試咗咩？邊款最抵食？即睇以下必食推介及獨家優惠攻略！
1年減重14kg！ 50歲羅美蘭「長跑式減重」秘訣曝光：戒酒、拒絕麵包誘惑
韓國實力派演員羅美蘭（50歲）近期因身材明顯消瘦成為焦點。她曾在廣播節目與綜藝節目中大方分享，自己花了一年時間，以「健康不挨餓」為原則減重，目前總計已瘦下14公斤。這份驚人的自律就連在錄製旅遊節目時也不破功，面對機上誘人的麵包，她堅定拒絕，展現了「人生最後一次減肥」的強大意志力。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
Nike Air Rift漆皮分趾鞋存貨緊張！魔術貼鞋帶＋氣墊鞋底，下對「暴走旅鞋」就是它了
Lisa成為Nike Family一員後，就是要來燃燒大家想投向Nike的心！之前Lisa在香港被拍到在車公廟拜神，靜靜地穿起分趾鞋的她，相信是Nike出品。各位想要跟Lisa穿搭的話，也許要來看這款「存貨緊張」的Nike Air Rift分趾鞋！
美國男星詹姆士范德比克逝世 享年48歲
（法新社洛杉磯11日電） 美國男星詹姆士范德比克（James Van Der Beek）今天驚傳逝世消息，享年48歲。根據詹姆士范德比克的社群媒體貼文：「我們摯愛的詹姆士范德比克今晨安詳辭世。
譚嘉儀捲演唱會走數風波 怒發聲明：深表無奈及憤怒
歌手譚嘉儀於2024年舉行3場演唱會，早前和音歌手發文稱被拖糧，譚嘉儀亦表示自己為受害者，稱自己亦未收到數。之後，主辦方負責人Jelly再發文回應，反指要向譚嘉儀追數，令事件成羅生門。今日（11日），譚嘉儀再發聲明，直指對方「言論可能已構成誹謗，已將事件交予律師團隊處理」。
維園年宵開鑼 玩具檔備貨八千隻「馬仔」 花檔不敢加價：賣唔起㗎｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】農曆新年將至，維園年宵市場今（11 日）開鑼，首日已吸引不少市民入場。送「蛇」迎「馬」，場內不少乾貨檔主售賣帶「馬」元素玩具、氣球和揮春，期望市民「馬年行大運」、「馬上有福」、「人強馬壯」。有花檔檔主預料今年銷情會有增長，備貨量增加約三成，惟定價不敢進取，「不敢加價，依家經濟咁樣，（加價）賣唔起㗎。」
蔡思貝35歲生日帖文暗示新發展？ 工作聯絡方式唔係搵TVB經理人惹猜測
早前度過35歲生日嘅視后蔡思貝，一路都有傳佢謀定後路，更傳出思貝自薦成功參演周星馳新片《功夫女足》。
報道揭軍警無視詐騙園區禁錮中國人 柬埔寨記者被控煽動擾亂公安
柬埔寨一名記者近日報道揭露一個詐騙園區涉嫌強迫中國公民從事犯罪活動，近在咫尺的當地警察卻無視其存在。報道播出後數天，記者卻被軍警拘捕。無國界記者呼籲柬埔寨法院立即釋放涉案記者，認為他只是履行其職責。被捕記者已遭檢控，罪名是非法截聽或盜錄私人對話，以及煽動嚴重擾亂公安。
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露
近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。
袁詠儀張智霖結婚25周年 晒舊照獲歌頌神仙愛情
【on.cc東網專訊】藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）由拍拖到如今攜手度過了接近30個寒暑，始終恩愛如昔，堪稱圈中模範夫妻。靚靚更花盡心思，將兩人多年來的合照及相關點滴點製作成一條約4分鐘的視頻，上載到社交平台紀念兩人踏入銀婚。
致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車 男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo
東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。