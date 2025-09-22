樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
鍾麗緹「性感女神」55歲的「敢愛敢痛」人生哲學：感謝敢於對不合適婚姻說不的自己
「性感女神」鍾麗緹在9月19日迎來55歲生日，還是很美麗動人的她，在今年生日決定坐下來不Party，搖著裝了粉紅酒的酒杯跟大家「講經」。
活躍於小紅書的鍾麗緹，經常分享「美魔女」保養心得，會教大家保養、做運動，另外又會分享跟女兒們的日常。以往她慶生，或是跟老公、女兒們慶生都會大搞派對，今年到了自己55歲的生日，反而決左坐下來跟大家「講姐姐經」，分享這年紀想要感謝的事。
感謝「小時候不怕輸、敢做夢的自己」
鍾麗緹想要感謝「小時候不怕輸、敢做夢的自己」。小時候在加拿大長大的鍾麗緹都很愛唱愛跳，表演慾很強。當時別人會跟她說，「女孩子就要安靜」，但她偏偏就要「唱反調」，特意去學滑雪、去打網球，做一些她覺得是有意思的東西。特別她是跟男孩子長大的，他們又會跟她說：「女人啊不懂開車。」讓鍾麗緹聽到之後就特別地想去學習怎麼開車，甚至會飄移，還得到了比賽冠軍。那時的她會覺得，「沒有做不成的事。」更強調說，「把不可能當成可能的開始。」也許是讓她可以很無懼地走得很前，擁有很多的想法。
感謝「23歲勇敢來到香港的自己」
隨後她要敬「23歲勇敢來到香港的自己」。當時獨自來到香港的鍾麗緹，滿心懷著對未來的憧憬的她，其實家人是反對她到香港發展，會跟她說：「香港竟爭那麼激烈，你語言不通，你去做什麼？」年輕時的鍾麗緹聽到家人的話確是有擔心，但因為不想讓自己後悔，於是就到香港，參加國際華裔小姐並奪了冠軍，也開展了她在香港的演藝之路。
感謝「敢於對不合適婚姻說不的自己」
經歷兩次離婚的鍾麗緹，要感謝「敢於對不合適婚姻說不的自己」。很多即使平日很勇敢的人，一面對感情問題都會變得心軟、軟弱，特別是面對「不合適婚姻」，又會考慮社會對於「離婚」的既定印象，所以都有不少人會選擇「忍」。鍾麗緹知道，將就不是答案，果斷結束不對的關係不是懦弱，而是清醒。後來她遇上了比她年輕12歲的張倫碩，現在都結婚10周年了，感情很穩定，也有看到鍾麗緹為張倫碩大搞生日派對曬甜蜜，這位「姐姐」的果斷決定，確是為她帶來她想擁有的幸福。
感謝「享受生活、敢去嘗試的自己」
最後鍾麗緹想感謝「活成自己想要的鍾麗緹」。不少人到了50歲都會在想退休，而鍾麗緹偏要去《浪姐》舞台跳女團舞、活躍小紅書做直播，偏要做些別人覺得她不敢的事，「只要我想做，就敢去嘗試。我特別喜歡這樣的自己。大家要享受生活。」
