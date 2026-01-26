鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版

近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。

現年28歲的Yasmine是鍾麗緹和比利時前夫Glen Ross生下的女兒，混血特徵在外型上相當明顯。這組機場照片中，她的五官線條清楚，側臉輪廓尤其受到注意，有網友形容「不用修圖也很有辨識度」。也有人指出，她笑起來時的神情，讓人聯想到演員馬思純，但更多討論仍集中在她與母親的相似度上，認為她多了一點偏向國際感的氣質。

在穿搭風格方面，Yasmine的表現也引發討論。她能駕馭紅毯上的歐美風格，私下穿搭則偏向輕鬆自然，有網友誇讚她看起來健康、自信，很有個人風格。

鍾麗緹三個女兒向來外型各有特色。大女兒Yasmine混血輪廓最為鮮明，也常被認為「最像鍾麗緹」；二女兒Jaden走較為清冷的文藝路線，隨著年齡漸長，越來越有模特兒氣場；小女兒考拉（Cayla）則偏向甜美風格，15歲時身高已達172公分。母女四人近年多次同框亮相，因鍾麗緹狀態維持良好，加上女兒們外型出眾，常被網友誤認為是姊妹。

除了外型，Yasmine的生涯發展也備受關注。她曾獲得溫哥華華裔小姐亞軍，畢業於UBC電影系，並具備多國語言能力。鍾麗緹向來尊重女兒各自的興趣與發展方向，包括支持大女兒嘗試演藝工作、二女兒學習繪畫等等，不過她也曾笑說很期待女兒能出道，「希望有個孩子當idol」。

