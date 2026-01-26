鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。
現年28歲的Yasmine是鍾麗緹和比利時前夫Glen Ross生下的女兒，混血特徵在外型上相當明顯。這組機場照片中，她的五官線條清楚，側臉輪廓尤其受到注意，有網友形容「不用修圖也很有辨識度」。也有人指出，她笑起來時的神情，讓人聯想到演員馬思純，但更多討論仍集中在她與母親的相似度上，認為她多了一點偏向國際感的氣質。
在穿搭風格方面，Yasmine的表現也引發討論。她能駕馭紅毯上的歐美風格，私下穿搭則偏向輕鬆自然，有網友誇讚她看起來健康、自信，很有個人風格。
鍾麗緹三個女兒向來外型各有特色。大女兒Yasmine混血輪廓最為鮮明，也常被認為「最像鍾麗緹」；二女兒Jaden走較為清冷的文藝路線，隨著年齡漸長，越來越有模特兒氣場；小女兒考拉（Cayla）則偏向甜美風格，15歲時身高已達172公分。母女四人近年多次同框亮相，因鍾麗緹狀態維持良好，加上女兒們外型出眾，常被網友誤認為是姊妹。
除了外型，Yasmine的生涯發展也備受關注。她曾獲得溫哥華華裔小姐亞軍，畢業於UBC電影系，並具備多國語言能力。鍾麗緹向來尊重女兒各自的興趣與發展方向，包括支持大女兒嘗試演藝工作、二女兒學習繪畫等等，不過她也曾笑說很期待女兒能出道，「希望有個孩子當idol」。
延伸閱讀
鍾麗緹、張倫碩為女兒送機超甜！17歲Jaden「混血美顏」成女神潛力股
其他人也在看
李亞鵬離婚14年罕見提王菲！直播爆「女兒比較像媽」 李嫣1句話讓他笑噴
2026年1月，李亞鵬在直播中聊到一段與女兒李嫣的舊事，提到「嫣兒比較像她媽媽，不太像我」，一段話引起不少網友討論。姊妹淘 ・ 16 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 17 小時前
「老公，下輩子一定要再找到我！」Lulu、陳漢典婚禮誓詞太浪漫 讓全場都哭了
藝人 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請約650位親友到場見證。現場氣氛溫馨，新人一進場就忍不住落淚，在交手儀式中，Lulu先擁抱父母，由Lu爸親手將愛女交託給陳漢典，氣氛相當感人。隨後進入誓詞環節，兩人真情流露、哭成一片，也成為整場婚禮最動人的時刻。姊妹淘 ・ 15 小時前
梁朝偉現身巴黎大師班 自爆靠一本書克服社交恐懼症
現年63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。梁朝偉首部主演歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）近期於多個國家進行宣傳，最新一站就去到法國巴黎，梁朝偉除咗出席首映之外，更現身公開售票嘅大師班接受訪問，面對陌生嘅主持及幾百位歌迷，原本以為佢會好內斂及怕醜，點知佢全程不斷有講有笑，同曾認有社交恐懼症嘅佢好唔同。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
李龍基同王青霞分手認「今次衰咗」 買巨額保險8層樓贈前妻
資深演員李龍基與王青霞（Chris）的忘年戀搞到滿城風雨，他早前終宣布已跟王青霞分手。他日前接受顏聯武網上節目訪問，直認自己「天生多情」，更表示這或許是「DNA作祟」，他說：「天生易改，本性難移嘛，其實我嘅理解就係咩呢？當你一出世，你裏面嘅 DNA係咁，咁唔怪得個天畀我架嘛！」他坦言自己意志力不夠強，難對抗異性，感嘆當年難安定下來，他說：「每次我都諗住好專一，每次！依家悔咎就係點解（意志力）咁脆弱。」他無奈指，自己一次又一次在感情中情難自禁，流露多情浪子掙扎的一面。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 22 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 13 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
六旬翁跟團遊猝死 旅行社擅加行程判賠35萬人民幣
【on.cc東網專訊】隨着銀髮旅遊市場持續發展，長者跟團出遊的安全問題也愈受關注。近日，北京市第二中級人民法院審結一宗長者跟團猝死糾紛案件，裁定旅遊公司需承擔次要責任，賠償35萬多元人民幣（約39.5萬港元），行程期間旅行團曾兩度凌晨集合。on.cc 東網 ・ 17 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 4 小時前
張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
卡域克領軍兩連勝 紅魔3：2破槍手主場金身
【Now Sports】卡域克任教後替曼聯取得兩連勝，周日在英超壓軸重頭戲以3:2力挫榜首的阿仙奴，升上聯賽榜第4位，後者則錄得本季主場首敗。阿仙奴今戰讓加比爾捷西斯打正選，與薩卡及托沙組成進攻線；曼聯沿用上仗擊敗曼城的陣容，明奈續任正選，隊長般奴費蘭迪斯繼續被安排在箭頭的安保姆身後。頭半小時，阿仙奴佔優，紅魔門將拿文斯18分鐘曾救出蘇比文迪的近門頭槌，但比賽來到29分鐘還是要先失守，薩卡禁區右路傳球，奧迪哥特接應起腳雖「撻Q」，但門前的利辛度馬天尼斯與尤利安添巴緊纏在一起，竟後腳誤將皮球撞入自家大門，兵工廠便藉這個烏龍球領先。紅魔失球後開始反撲，34分鐘先有般奴藉對方守將走漏，半單刀下射斜，已給予兵工廠警號，結果3分鐘後便利用蘇比文迪在後場傳失，安保姆奪得皮球後，扭過拉也後射入空門，扳平1:1。曼聯換邊後將比數反超前，杜古與般奴在前場連環撞牆後，禁區外左腳勁抽，皮球如炮彈般中楣底後彈入，50分鐘將場上比數改寫成2:1；由領先變落後的兵工廠，58分鐘一口氣換4將，美連奴便是其中一人，結果踢至84分鐘藉球隊耍家的死球戰術，他在角球攻勢製造的混戰中，門前替球隊射成2:2。不過，2:2的比數now.com 體育 ・ 1 天前
Angelababy高訂服配煙燻妝 顏值依然狀態回勇
【on.cc東網專訊】藝人楊穎（Angelababy）昨晚（24日）現身代言的運動鞋品牌直播，她身穿高級訂製服晚裝上陣，雖然網民對其服裝反應不一，但其長直髮及煙燻妝造型，網民讚「夢回十年前」及有「早期洋娃娃既視感」，感嘆她多年來仍顏值依舊。直播中，Baby大跳「東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 15 小時前
Alex Honnold徒手攀台北101前食乜？狂吞12粒鼎泰豐「朱古力小籠包」加碳 揭99%植物性飲食清單
美國極限攀岩好手、《徒手攀岩》(Free Solo) 主角 Alex Honnold，於 25 日早上成功挑戰徒手攀爬台北 101 大樓，引發全球關注。到底這位體能超班的大神，在挑戰「世界最高綠建築」前夕吃了什麼來補充體力？原來竟是香港人也非常熟悉的鼎泰豐！Alex 更在訪問中自爆，他在最後關頭瘋狂進食了一款「邪惡」甜點來進行「肝醣超補」(Carb loading)。Yahoo Food ・ 15 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
「機場式離婚」熱爆歐美｜旅伴過安檢即各自me time！網民大讚：「試過返唔到轉頭」
近期歐美旅遊圈掀起一股名為「機場式離婚」（Airport Divorce）的新風潮，聽落好似關係出現危機，但其實完全相反——這個是令旅程更開心、關係更和諧的妙法。簡單來說，就是過完安檢後，旅伴暫時各自做想做的事，如有人去貴賓室、去免稅店，到登機前先在閘口集合。不少人試過後表示：「一旦體驗過，就再也回唔到轉頭！」原來旅行的快樂秘訣，並非24小時走在一起，而是懂得在適當時候給彼此me time的空間。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
伊斯坦堡垃圾箱驚現無頭女屍引爆怒火
（法新社伊斯坦堡25日電） 土耳其媒體今天報導，第一大城伊斯坦堡一個垃圾箱內夜裡發現一具雙腿也遭到割下的無頭女屍，點燃婦女團體怒火。根據土耳其多安通訊社（Dogan Haber Ajansi），這具屍體被包裹在床單裡，棄置西西里區（Sisli）一個垃圾箱內，一名拾荒者昨晚尋找可回收物品時發現。法新社 ・ 22 小時前
中文大學「四條柱」遭改圖 內地平台賣聘書 2 萬元做終身教授 劉健遠任「副院長」 中大：保留追究權利｜Yahoo
個別機構以「香港」和「學術」兩者結合作為賣點賺錢一直時有所聞。近期，內地社交平台就有帖文指顧客只需要付款，就可以成為「香港國學發展研究院」的顧問、教授等。翻查香港國學發展研究院的網站，更加利用了中文大學的大學道入口門牌相片「改圖」，將門牌改成「香港國學發展研究院」。Yahoo新聞 ・ 15 小時前