鍾麗緹15歲細女Cayla仙氣爆發 配搭172cm model身材 網民高呼「陳喬恩2.0」

九十年代性感女神鍾麗緹同兩名前夫育有三名女兒，27歲大女張敏鈞（Yasmine）、16歲二女張思捷（Jaden）都長得婷婷玉立。15歲細女張凱琳（Cayla）童年時曾參與綜藝《爸爸去哪兒4》，唔少觀眾簡直係睇住佢大。

鍾麗緹與三名女兒，大女張敏鈞（Yasmine，前）、二女張思捷（Jaden，後左）及細女張凱琳（Cayla，後右）

早前Cayla現身機場，網友睇完現場照片都驚嘆不已。片段中Cayla以時下年輕人寬鬆衣著打扮示人，但仍不失仙氣，仲要輕撥秀髮，簡直可以原地出道。之前唔少人都話Cayla身材高佻，睇片見到佢有身後七人車咁高，保守估計1.7米走唔甩。有網民留言話Cayla係翻版陳喬恩，大家又點睇？

查實Cayla形象相當具可塑性，早前同媽媽鍾麗緹影嘅硬照中，Cayla展現出媽媽嘅豐唇同電眼，又係另一種美態。