鎌倉男兒當入樽平交道黑幕！ 拍照專區失敗到熊掌級亂象！

江之電平交道的「聖地」效應

鎌倉高校前站附近的平交道，從2014年起就因《男兒當入樽》片頭主角站立的經典畫面紅遍全球，動漫迷蜂擁而至，外國遊客佔比超7成。Modelpress報導，

2025年1-10月訪客破50萬，遠超本地居民，導致交通癱瘓、垃圾滿街。網友在X調侃：「聖地變垃圾場，樽聖地危機。」這種效應，這聖地總讓浪漫多點現實。🗑

公園全裸與住宅排泄的忍無可忍

外國遊客脫光公園自來水洗澡、闖住宅隨地大小便，當局先設保安、多語告示、9月拍照專區，卻杯水車薪。

朝日新聞報導，鎌倉市長松尾崇宣布明年1月30日起停發印平交道圖案的原創摩托車牌，改發空白版，目的是減遊客蜂擁。

網友在PTT旅遊板po：「全裸沖涼+隨地解決，鎌倉忍無可忍。」香港LIHKG笑說：「聖地變廁所，台灣遊客怕怕。」這種忍無可忍，這排泄總讓公園多點尷尬。🚿

車牌停發的平衡之道

2014年起發的平交道車牌本是推廣城市魅力，居民愛歸屬感，但遊客湧入破壞生態，市府改空白版保和平。共同通信報導，過度旅遊影響GDP7%，鎌倉推預防App和導遊制。

網友熱議：「停車牌好解方，聖地別毀。」這種平衡，這停發總讓危機變成轉機。🏍

網友的聖地自保熱議

事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「鎌倉平交道遊客全裸排泄，停車牌解方！」香港讀者笑：「聖地變廁所，新玩法？」有人怒：「過度旅遊爛，當局早該嚴！」；

有人嘆：「動漫紅利變負債，鎌倉心累。」Modelpress預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「會不會出聖地守護App」。這種熱議，這自保總讓人邊笑邊嘆：聖地美，禮儀更需。📱

