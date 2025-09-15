鎌倉《男兒當入樽》聖地大亂？攝影區試行藏什麼驚人秘密？

動漫聖地的打卡危機

嘿，動漫粉絲們，準備好聽一個讓你又愛又頭痛的故事了嗎？《男兒當入樽》（SLAM DUNK）可是席捲全球的籃球神作，其經典場景地——神奈川縣鎌倉高校前站的平交道，早已是粉絲朝聖聖地！

但這片江之島電鐵（江之電）旁的熱門景點，卻因遊客瘋狂打卡搞得雞飛狗跳，垃圾亂丟、交通堵塞樣樣來！

2025年9月11日，鎌倉市政府祭出新招，試行設立攝影區，想把人潮導開。這計畫能救聖地，還是會讓亂象更誇張？快跟小編來挖這場動漫危機！😲

廣告 廣告

攝影區的救場大計

鎌倉市政府這回動真格了！據《朝日新聞》，9月13至16日連續四天，他們在平交道旁的小公園設臨時攝影區，派12名職員和2名中文翻譯員現場指揮，勸遊客別在馬路上亂拍，改到指定區打卡。

為了解決垃圾問題，還特設帳篷和垃圾桶，統計遊客丟的垃圾量。《共同社》報導，這平交道因2022年《THE FIRST SLAM DUNK》電影熱映，吸引大批外國粉絲，

特別是中文和韓文遊客，讓居民叫苦連天。這攝影區，會不會真能讓聖地喘口氣？🛤

聖地魅力的背後麻煩

為什麼鎌倉高校前站這麼火？這可是《男兒當入樽》片頭的經典場景，櫻木花道與赤木晴子相遇的地方，背靠湘南海岸，綠色江之電呼嘯而過，超有畫面感！

《hk01.com》提到，這裡每年吸引數百萬遊客，電影上映後人潮更爆棚，粉絲爭相模仿動畫拍照。

但亂象也來了：遊客堵在平交道中央、亂丟垃圾，甚至闖入私人土地！居民投訴不斷，司機得繞路或狂按喇叭。這聖地，簡直變成「動漫戰場」！🏀

居民的忍耐極限

這不是鎌倉第一次抓狂！《likejapan.com》報導，2022年以來，當地警察接到投訴激增，5月6件、8月49件，遊客在平交道拍照堵交通，讓居民苦不堪言。

市政府之前已加派交通督導員，設日、英、中、韓四語告示牌，還裝24小時監視器，寫「閉路電視正在啟動中」，試圖嚇阻亂象。

但《hk.trip.com》提到，居民擔心攝影區反而招來更多人，亂象雪上加霜。這場拉鋸戰，感覺比籃球比賽還緊張！🚨

網友熱議的聖地爭議

這事件在X平台掀起熱潮！@asahi_news po文：「鎌倉高校前站試設攝影區，盼解打卡亂象」，獲數百轉推，網友留言：「終於管制了！」「攝影區會不會更擠？」

台灣網友在PTT吐槽：「去鎌倉拍照像打仗，垃圾滿地太離譜！」香港網友說：「聖地變垃圾場，粉絲要檢點啊😅」。還有粉絲擔心：「這會不會讓平交道的動漫味沒了？」這討論，熱度堪比湘北決賽！📲

鎌倉的動漫旅遊難題

鎌倉不只是《男兒當入樽》的聖地，更是日本三大古都之一，擁有大佛、鶴岡八幡宮等景點。據《gltjp.com》，平交道亂象讓當局頭大，如何平衡旅遊熱度與居民生活是挑戰。

市政府希望攝影區分流，但粉絲可能還是會擠到平交道拍照。這場試驗，會不會只是治標不治本？小編建議，朝聖時別亂丟垃圾，尊重當地居民哦！🦌

Japhub小編有話說

哈哈，鎌倉這《男兒當入樽》聖地真是熱鬧又麻煩！粉絲的熱情讓平交道變戰場，攝影區能當救星嗎？小編提醒大家，去朝聖記得守規矩，別讓聖地變垃圾場！

各位有沒有鎌倉打卡的趣事？快留言分享吧，小編已經計畫去拍江之電了！