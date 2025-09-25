鎳礦污染珊瑚礁 NGO憂印尼海洋生態受威脅

（法新社雅加達25日電） 儘管印尼政府已撤銷多項採礦許可，環保團體今天警告，鎳礦開採仍持續威脅全球最重要海洋生物多樣性及珊瑚重鎮之一的拉賈安帕特（Raja Ampat）地區。

當地非政府組織Auriga Nusantara與Earth Insight發佈報告指出，對拉賈安帕特區域近期及過往礦業活動的分析顯示，從陸地森林濫伐到泥沙流入海中覆蓋珊瑚礁，已形成「連鎖破壞效應」。

Auriga Nusantara執行長曼努龍（Timer Manurung）接受法新社訪問時說：「採礦結束後的復育工作非常不足。我們擔心現在的鎳礦開採對拉賈安帕特的衝擊恐達數十年。」

拉賈安帕特位於知名的「珊瑚大三角」（Coral Triangle），以豐富海洋資源吸引各國潛水客，被視為全球保育重點區域。

在當地居民和環保人士強烈抗議鎳礦開採對環境造成的衝擊後，印尼政府今年6月已撤銷西南巴布亞省（Southwest Papua）拉賈安帕特群島地區5家鎳礦公司中4家的營運許可。鎳礦廣泛應用於不鏽鋼與電動車等領域。

然而印尼政府今年9月允許其中一家公司PT Gag Nikel恢復作業，理由是其「影響可以被妥善管理」。

不過環保團體指出，目前已有嚴重破壞發生，恢復環境的跡象也相當有限。

這些團體在當地拍攝的影像顯示，光禿禿植被的山坡下方，原本翠綠的海水因泥沙流入轉為混濁褐色。