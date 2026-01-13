鏞記呈獻自家製糕點 匠心傳承 喜迎新歲

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月13日 - 新春佳節是親朋摯友聚首一堂，共享美饌、共慶新歲的時刻。鏞記酒家秉承「味、藝、情、禮」的品牌精髓，今年繼續以頂級食材與傳統工藝，精心準備四款經典賀年糕點：「有營豐味蘿蔔糕」、「臘味炮彈芋頭糕」、「有營賀年椰汁年糕」及「賀年黃金馬蹄糕」。無論是追求傳統風味，還是注重健康飲食的顧客，都能在滿載心意的賀年禮遇中，品嚐到匠心獨運的團圓好滋味。



今年新春系列的焦點之作—全新升級版的「有營豐味蘿蔔糕」。鏞記首度與本地食農創新品牌 LoCoFarms 合作，嚴選產自荔枝窩永續農業實驗農場的有機認證「遲水白蘿蔔」，其不僅肉質雪白、清甜多汁且纖維極少，更透過本地新鮮採收，大幅縮短運輸過程，有效減少碳足跡 。配合鏞記自家製臘味及精選泰國蝦米，每一口不僅是味覺享受，更是對本地農業與環境保育的實際支持，讓顧客細味「可持續」的鮮味 。



除了這份滿載本地風味與心意的蘿蔔糕，鏞記對傳統品質的堅持亦體現於整個賀年系列：



臘味炮彈芋頭糕：精選馳名廣東樂昌的「炮彈芋頭」，其質感粉糯酥軟，芋香比普通芋頭更為濃郁，配上精選臘味，層次豐富 。

有營賀年椰汁年糕：堅持自家製，採用優質甘蔗糖及有機椰奶，口感軟滑煙韌不黏牙，散發天然椰香，健康又不失傳統風味 。

賀年黃金馬蹄糕：選用被譽為「地下雪梨」的北鄉馬蹄，配以純正泮塘馬蹄粉及黃冰糖，晶瑩剔透。每一口都能嚐到大粒爽脆的馬蹄，清甜而不膩，寓意步步高陞 。

有營賀年椰汁年糕： HK$288 賀年黃金馬蹄糕： HK$288

有營豐味蘿蔔糕： HK$358 臘味炮彈芋頭糕： HK$318

鏞記 2026 賀年糕點現已接受預訂。為回饋顧客支持，由即日起至 2026 年 1 月 20 日或之前訂購，即可享以下禮遇：

尊享折扣：訂購4盒或以上可享85折優惠；10盒或以上享82折優惠。

企業專享：大量訂購可享低至7折優惠，詳情歡迎直接向門市查詢，亦可透過 WhatsApp (852) 5599 2800 或電郵 order@yungkee.com.hk 聯絡我們。



自2026年1月21日起，優惠將同步於 City'super 展銷專櫃推出，更加送鏞記馳名臘腸乙份，送禮自用兩相宜：



購買 2 盒或以上：享 9 折優惠

購買 4 盒或以上：享 9 折優惠，並額外獲贈「加瘦臘腸」禮品乙份



銷售渠道及換領詳情

1. 網上商店：yungkee.buys.hk/html/eshop-checkout-zh.html



2. 門市換領及現貨發售



中環鏞記酒家

地址：香港中環威靈頓街 32-40 號

換領日期：2026 年 1 月 22 日 至 2 月 14 日





鏞鏞．藝嚐館（尖沙咀 K11 Musea）

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 Musea 701 號舖

換領日期：2026 年 1 月 22 日 至 2 月 12 日





鏞鏞．藝嚐館（太古坊）

地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊多盛大廈地下 1-2 號舖

換領日期：2026 年 1 月 22 日 至 2 月 12 日



3. City'super 新春展銷專櫃



沙田新城市廣場（一期二樓 204-214 號舖 City'super）

日期：2026 年 1 月 21 日 至 2 月 16 日





銅鑼灣時代廣場（B1 地庫 City'super）

日期：2026 年 1 月 22 日 至 2 月 16 日



請透過以下連結下載高清晰度的圖像：https://drive.google.com/drive/folders/1CYddItzox8tgoLDY3aSoHszmq5577_D8?usp=sharing





關於鏞記酒家

鏞記酒家位於香港核心地段，是一間歷史悠久並富本土文化的正宗粵式食府。酒家與香港共同成長逾八十載，多年來吸引大量遊客和本地老饕，除其招牌炭燒燒味，還有豐儉由人的特色正宗粵菜。四層的用餐區各有特色，為顧客提供不同的餐飲體驗，同時亦致力為保育本地文化出一分力，經由酒家的特色建築及經年保存、富歷史價值的藝術品，讓客人置身於充滿藝術、文化氣息的Living Museum裡。







