跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
鏞記呈獻自家製糕點 匠心傳承 喜迎新歲
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月13日 - 新春佳節是親朋摯友聚首一堂，共享美饌、共慶新歲的時刻。鏞記酒家秉承「味、藝、情、禮」的品牌精髓，今年繼續以頂級食材與傳統工藝，精心準備四款經典賀年糕點：「有營豐味蘿蔔糕」、「臘味炮彈芋頭糕」、「有營賀年椰汁年糕」及「賀年黃金馬蹄糕」。無論是追求傳統風味，還是注重健康飲食的顧客，都能在滿載心意的賀年禮遇中，品嚐到匠心獨運的團圓好滋味。
今年新春系列的焦點之作—全新升級版的「有營豐味蘿蔔糕」。鏞記首度與本地食農創新品牌 LoCoFarms 合作，嚴選產自荔枝窩永續農業實驗農場的有機認證「遲水白蘿蔔」，其不僅肉質雪白、清甜多汁且纖維極少，更透過本地新鮮採收，大幅縮短運輸過程，有效減少碳足跡 。配合鏞記自家製臘味及精選泰國蝦米，每一口不僅是味覺享受，更是對本地農業與環境保育的實際支持，讓顧客細味「可持續」的鮮味 。
除了這份滿載本地風味與心意的蘿蔔糕，鏞記對傳統品質的堅持亦體現於整個賀年系列：
臘味炮彈芋頭糕：精選馳名廣東樂昌的「炮彈芋頭」，其質感粉糯酥軟，芋香比普通芋頭更為濃郁，配上精選臘味，層次豐富 。
有營賀年椰汁年糕：堅持自家製，採用優質甘蔗糖及有機椰奶，口感軟滑煙韌不黏牙，散發天然椰香，健康又不失傳統風味 。
賀年黃金馬蹄糕：選用被譽為「地下雪梨」的北鄉馬蹄，配以純正泮塘馬蹄粉及黃冰糖，晶瑩剔透。每一口都能嚐到大粒爽脆的馬蹄，清甜而不膩，寓意步步高陞 。
尊享優惠 禮遇盡享
鏞記 2026 賀年糕點現已接受預訂。為回饋顧客支持，由即日起至 2026 年 1 月 20 日或之前訂購，即可享以下禮遇：
尊享折扣：訂購4盒或以上可享85折優惠；10盒或以上享82折優惠。
企業專享：大量訂購可享低至7折優惠，詳情歡迎直接向門市查詢，亦可透過 WhatsApp (852) 5599 2800 或電郵 order@yungkee.com.hk 聯絡我們。
自2026年1月21日起，優惠將同步於 City'super 展銷專櫃推出，更加送鏞記馳名臘腸乙份，送禮自用兩相宜：
購買 2 盒或以上：享 9 折優惠
購買 4 盒或以上：享 9 折優惠，並額外獲贈「加瘦臘腸」禮品乙份
銷售渠道及換領詳情
1. 網上商店：yungkee.buys.hk/html/eshop-checkout-zh.html
2. 門市換領及現貨發售
中環鏞記酒家
地址：香港中環威靈頓街 32-40 號
換領日期：2026 年 1 月 22 日 至 2 月 14 日
鏞鏞．藝嚐館（尖沙咀 K11 Musea）
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 Musea 701 號舖
換領日期：2026 年 1 月 22 日 至 2 月 12 日
鏞鏞．藝嚐館（太古坊）
地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊多盛大廈地下 1-2 號舖
換領日期：2026 年 1 月 22 日 至 2 月 12 日
3. City'super 新春展銷專櫃
沙田新城市廣場（一期二樓 204-214 號舖 City'super）
日期：2026 年 1 月 21 日 至 2 月 16 日
銅鑼灣時代廣場（B1 地庫 City'super）
日期：2026 年 1 月 22 日 至 2 月 16 日
請透過以下連結下載高清晰度的圖像：https://drive.google.com/drive/folders/1CYddItzox8tgoLDY3aSoHszmq5577_D8?usp=sharing
Hashtag: #YungKee#YK
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於鏞記酒家
鏞記酒家位於香港核心地段，是一間歷史悠久並富本土文化的正宗粵式食府。酒家與香港共同成長逾八十載，多年來吸引大量遊客和本地老饕，除其招牌炭燒燒味，還有豐儉由人的特色正宗粵菜。四層的用餐區各有特色，為顧客提供不同的餐飲體驗，同時亦致力為保育本地文化出一分力，經由酒家的特色建築及經年保存、富歷史價值的藝術品，讓客人置身於充滿藝術、文化氣息的Living Museum裡。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
全紅嬋狂post長髮自拍照18歲少女味飄逸 網民驚嘆「長大了」
國家女子跳水隊金牌選手全紅嬋喺2年前嘅巴黎奧運，成功衛冕女子十米高台跳水金牌，僅以17歲之齡就成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手Yahoo 娛樂圈 ・ 22 分鐘前
內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段
近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）1993年因合作拍攝戲假情真，2001年結婚，育有兒子張慕童。二人一直為圈中模範夫妻，張智霖更被指寵妻無極限；由於當年未有舉行婚禮及婚宴，張智霖於2022年內地節目《披荊斬棘》補辦婚禮，又曾在綜藝節目《你好星期六》中自認怕老婆。張智霖與袁詠儀於兒子張慕童長大後，重拾二人世界嘅甜蜜時光，不時外出約會、旅遊放閃。日前，袁詠儀於社交平台分享與張智霖自拍照，意外曝光其淺水灣超過2千呎嘅豪宅內貌；據悉，係張智霖和袁詠儀名下其中一個物業。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 5 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 21 小時前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 天前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 1 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
解讀 | 點解沙比阿朗素教唔掂皇馬？
沙比阿朗素上年夏天接替安察洛堤執掌皇家馬德里，開季頭20場各項賽事贏了17場，於11月時還一度於西甲榜首位置有5分領先優勢，但星期日的超級盃決賽以2比3不敵巴塞隆拿後，球會便跟他分道揚鑣。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
王菀之1,762萬買峻弦三房 相隔15年再入市！曾買賣及租用同屋苑單位
樓市回暖，吸引藝人入市。歌手王菀之與丈夫新近以1,762萬元購入牛池灣峻弦一個3房單位連一個車位，較銀行網上估價高逾一成，是次為王菀之相隔近15年再入市，據知王菀之曾買賣及租用同屋苑單位。更多消息：「Man姐」佘詩曼四封視后！手揸至少5物業 市值1.8億高鈞賢夫婦豪擲2,250萬購畢架山一號3房 曾曬深圳2,000呎豪宅王菀之購入單位為峻弦1座高層B室，實用面積1,164方呎，屬3房間隔，以1,762萬元連同一個車位成交，呎價15,137元，較銀行網上估價1,595萬元高167萬元或10.5%。據悉，原業主2011年中斥2,098.76萬元一手購入該單位及一個車位，轉手賬面虧損336.76萬元或16%。翻查資料，王菀之早在2010年初曾以749.55萬元購入峻弦3座高層C室3房戶，實用面積743方呎，但持貨至2012年初以758萬元售出，賬面僅賺8.45萬元或1.1%，扣除使費，料「明賺實蝕」約30萬元。其丈夫蘇卓航在2014年以每月3.7萬元租回同屋苑1座高層B室一個3房單位，實用面積1,164方呎，位於王菀之夫婦現時購入的單位樓下一層，料二人選擇轉租為買。至於王菀之對上一次入市為約28Hse.com ・ 1 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus
2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Aeon】旅遊用品優惠 行李喼$399起（即日起至16/02）
農曆新年長假期係旅遊好機會，AEON 進行 「馬上出發」旅遊用品優惠，各款行李喼最平$399/599就有得交易，仲有收納袋、背囊、行動電源等方便出行法寶，幫你解決所有出遊煩惱！YAHOO著數 ・ 2 小時前
特朗普自封「委內瑞拉代總統」委內瑞拉回應！
委內瑞拉代總統羅德里格斯周一（12 日）表示，執政委內瑞拉的「只有代總統和一位被美國強行控制的總統」。外界普遍認為，羅德里格斯此番表態是對美國總統特朗普自封委內瑞拉代總統的回應。鉅亨網 ・ 5 小時前
歐洲27國擬聯合出兵對抗美軍 保護格陵蘭與北極
美國與歐洲長期以來的盟友關係，近期出現明顯裂痕，甚至升高至劍拔弩張的程度。最新消息指出，歐盟正因美國可能以武力奪取丹麥領土格陵蘭島而高度警戒，並討論由 27 個成員國共同組建一支聯合部隊，以防範美軍行動。鉅亨網 ・ 19 小時前
【759阿信屋】今期熱選（即日起至17/01）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，百邦Fettuccine軟糖 $13.9/2件、Crown 牛油窩夫餅 $24.8/件、PONTO 煎餅 $49.9/2件、農心牛角包脆脆小食 $20.5/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前