鐘錶展結束1.6萬人入場 4成7受訪者看好智能手錶市場前景

【on.cc東網專訊】由貿易發展局聯同鐘錶公司合辦的鐘錶展及「國際名表薈萃」於昨天（6日）結束，5日展期吸引約1.6萬名、來自95個國家及地區的商貿買家到場採購。貿發局於展覽期間進行問卷調查，即場訪問約920名展商及買家。有59%受訪者預期未來一至兩年內整體銷售額會有增長，有36%受訪者則預期會持平，其中中東地區的市場最被看好，有82%人認為兩年內於該區銷售鐘錶的生意會增長。有47%受訪者認為智能手錶最具增長潛力，其次則為時尚手錶及休閒式手錶，分別有30%及26%。

貿發局指，今年鐘錶展及「國際名表薈萃」中，香港以外的買家主要來自中國內地、台灣、印度、日本、美國，以及東盟國家包括印尼、菲律賓等。該局副總裁張淑芬表示，兩項展覽共有逾650家來自15個國家及地區的展商，其中參於「國際名表薈萃」的品牌數目更創下疫後新高。

於土耳其擁有超過160個銷售點的「Saat ve Saat」今年再次參觀錶展，公司生產經理Yusuf Eyilmez表示，展覽的智能平台，成功配對香港展商，並於展覽期間進行會議，計劃向展商採購自動機械手錶，預計全年訂單總金額達100萬美元。

今年「國際名表薈萃」第二年開放予公眾免費入場。錶迷夏先生、孔先生及曾先生表示，展覽讓錶迷眼界大開，不單可欣賞眾多品牌的精湛製錶工藝，更可與獨立製錶師直接交流。最終，三人合共花費近10萬港元買下多款名錶。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】