「鐵拳8」第 3 季追加可操作角色「州光」「鮑勃」「羅傑 Jr.」確定參戰！同時公開展開時程

萬代南夢宮娛樂公開了《鐵拳8》的「第 3 季預告片」，並宣布追加可操作角色「州光」「鮑勃」「羅傑 Jr.」。

此外，也同步公開了第 3 季的展開時程，以及 2 週年紀念活動相關資訊。

「鐵拳8」第 3 季追加可操作角色「州光」「鮑勃」「羅傑 Jr.」確定參戰！

《鐵拳8》第 3 季預告片公開！

追加可操作角色「州光」「鮑勃」「羅傑 Jr.」正式發表。

州光

各角色的詳細資訊、遊戲實機預告片以及配信時程的詳細內容，將於日後公開。

第 3 季通行證

第 3 季通行證

廣告 廣告

可用優惠價格購買第 3 季配信之追加角色與新舞台的「第 3 季通行證」，確定將於 2026 年 2 月 10 日（二）發售。

提早體驗期間較第 1 季、第 2 季通行證進一步延長，可提早 120 小時遊玩追加角色與追加舞台。

此外，還可獲得第 3 季通行證限定、包含追加角色在內的全角色皆可裝備的自訂道具「極光配色組合包」。

「第 3 季通行證」內容配信時程

追加角色

2026 年春：第 1 彈角色「州光」

2026 年夏：第 2 彈角色「鮑勃」

2026 年秋：第 3 彈角色「羅傑 Jr.」

2027 年冬：第 4 彈角色（日後公開）

追加關卡

2027 年冬：新關卡（日後公開）

「鐵拳8」第 3 季展開時程

第 3 季展開時程

《鐵拳8》第 3 季的展開時程正式公開，

將於 2026 年冬季至 2027 年冬季期間陸續展開。

2026 年 2 月 10 日（二）：發售「第 3 季通行證」

2026 年 2 月 10 日（二）～3 月 17 日（二）：實施 2 週年紀念活動

2026 年 3 月 17 日（二）～：實施大型更新

2026 年 5 月 1 日（五）～：2026 年賽季競技場景正式啟動

2026 年春：配信第 3 季第 1 彈追加角色「州光」

另外，也公開了預計於 2026 年 3 月 17 日（二）配信的更新資料 Ver.3.00 內容。

戰鬥平衡調整與「TEKKEN Dev Feedback Portal（β 版）」上線

線上段位重置與配對邏輯改善

多項功能新增與改良

「TEKKEN FIGHT PASS」與「TEKKEN SHOP」新道具配信與促銷活動實施

自 2026 年春季起，仍將以追加下載內容的配信為中心，持續進行各項更新。

「TEKKEN World Tour 2026」確定舉辦！

TEKKEN World Tour 2026

將透過於世界各地舉辦的官方賽事，決定《鐵拳8》年度王者的「TEKKEN World Tour 2026」確定舉辦！

賽事將以 2026 年 5 月 1 日（五）～5 月 3 日（日）於東京舉辦的「EVO Japan 2026」作為揭幕戰，並持續舉辦至 2026 年 11 月。

詳細資訊請參閱《鐵拳》官方網站。

《鐵拳8》2 週年紀念活動確定舉辦！

2 週年紀念活動

自 2026 年 2 月 10 日（二）至 2026 年 3 月 16 日（一）期間，將於遊戲內連續 5 週舉辦「2 週年紀念活動」。

活動期間內，將配信「粉絲作品收藏 Season 1＆2 組合」與「2nd Anniversary 玩家自訂道具組 Vol.1～4」。

「粉絲作品收藏 Season 1＆2 組合」除了收錄過去已配信的粉絲藝術角色面板外，亦包含克萊夫以及於 Season 2 中配信的 4 名角色之全新插畫。

自 2026 年 2 月 10 日（二）維護結束後起，可於 TEKKEN SHOP 免費取得。

「2nd Anniversary 玩家自訂道具組 Vol.1～4」為 4 組套裝，收錄至 Season 2 為止所配信的全部角色（不含克萊夫）之 2 週年紀念玩家自訂道具。

自第 2 週至第 5 週（2026 年 2 月 17 日（二）～3 月 16 日（一））期間，配信套裝將以每週更換的方式推出，並可於各期間內免費取得。

配信時程

第 1 週（2026 年 2 月 10 日（二）～2 月 17 日（二））：粉絲作品收藏 Season 1＆2 組合、2 週年紀念特賣 WEEK1

第 2 週（2026 年 2 月 17 日（二）～2 月 24 日（二））：2nd Anniversary 玩家自訂道具組 Vol.1、2 週年紀念特賣 WEEK2

第 3 週（2026 年 2 月 24 日（二）～3 月 3 日（二））：2nd Anniversary 玩家自訂道具組 Vol.2、2 週年紀念特賣 WEEK3

第 4 週（2026 年 3 月 3 日（二）～3 月 10 日（二））：2nd Anniversary 玩家自訂道具組 Vol.3、2 週年紀念特賣 WEEK4

第 5 週（2026 年 3 月 3 日（二）～3 月 10 日（二））：2nd Anniversary 玩家自訂道具組 Vol.4、2 週年紀念特賣 WEEK5

詳細內容請參閱《鐵拳8》官方網站。

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

延伸閱讀

🔸【TGS2026】萬代南夢宮攤位照片報導！「勇者鬥惡龍」「我的英雄學院」的試玩還有高水準的cosplayer！

🔸2026 年 2 月的 PS Plus 免費遊玩確定推出《空戰奇兵7：未知天際》《Undisputed》等 4 款作品！

🔸【TGS2026】「2026 台北國際電玩展」開幕！現場直擊速報照片報導！

