鐵支插穿城巴傷車長 運輸署︰非常關注事件

鐵支插穿城巴傷車長

城巴前日發生罕見意外，一輛由金鐘往天水圍的967號線巴士，沿大欖隧道駛往元朗方向，於下午5時46分駛至青朗公路，有一支長約1米的鐵支由路面飛起從車頭擋風玻璃直插入巴士駕駛位置，司機受輕傷送院。對有駕駛者指意外前40分鐘已發現鐵支在公路上，多次致電隧道營辦商不果，運輸署指，非常關注相關情況，已要求營辦商立即調查及提交報告。

隧道營辦商指，事故地點在大欖隧道範圍以外，而公司當日早上曾檢查系統，處於正常，對話錄音裝置的轉駁機制失靈，致外部來電無法轉駁至隧道人員接聽，昨日已回復正常。

運輸署表示，非常關注事故，涉及有司機未有確保負載物適當固定在車上，警方現正跟進調查。意外發生後，警方拘捕一名43歲重型貨車司機，涉嫌危險駕駛車輛，初步調查相信涉事重型貨車行駛時，一支鐵支從後方跌下，曾擊中尾隨的一輛私家車。

