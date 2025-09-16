鐵通插城巴車長胸口 重型貨車司機被捕 消息：事前另一車輛同遭鐵通損毀｜Yahoo

昨日（15日）一名城巴車長駕駛 967 號線，他駛至青朗公路時，突然有一條 1.7 米長鐵通擊中巴士車頭擋風玻璃，並且直插其胸口。（圖片來源：threads @mandy_py_lau）

【Yahoo 新聞報道】昨日（15日）一名城巴車長駕駛 967 號線期間突然遇上飛來橫禍，他駛至青朗公路時，突然有一條 1.7 米長鐵通擊中巴士車頭擋風玻璃，並且直插其胸口。該名受傷車長目前正在醫院接受治療。警方昨晚 9 時許拘捕一名 43 歲重型貨車司機，案件由新界北總區交通意外調查隊跟進。據了解，警方翻查閉路電視，發現約於下午 4 時 38 分，被捕貨車司機行駛上述路段時，有鐵通掉落路面，懷疑就是插中車長的鐵通。此外，據了解有另一車輛司機報案稱，早在城巴車長受傷前的下午 4 時許，他行駛同一路段時，被捕人駕駛的重型貨車掉落鐵通，損毀左邊車身，該司機並向警方提交車 cam 證明。案件有待警方進一步調查。

城巴：車長受輕傷 展敬業精神

城巴發言人回覆《Yahoo 新聞》查詢表示，周一下午 5 時許，城巴一名車長在駕駛 967 號線往天水圍（天恩邨）方向的巴士期間，於青朗公路懷疑遭受外來物件擊中受輕傷。初步調查顯示，事發時一條長約數米的金屬枝，在公路懷疑被其他途經車輛輾起，擊中巴士車頭擋風玻璃及車長駕駛座位。

廣告 廣告

城巴發言人指，車長目前正在醫院接受治療，對於有同事於工作期間受傷深表關注，並將與有關單位持續跟進事件，以確保路面各安全隱患能夠及時移除。城巴並表示，對於車長於危急關頭展現敬業精神，將巴士安全停車以確保所有乘客安全，公司深表敬佩。

65 歲城巴車長被鐵通直插胸口，有乘客報警求助。（圖片來源：threads @mandy_py_lau）

警方調查指，受傷的城巴車長為 65 歲姓羅男子，被捕人為 43 歲姓曾重型貨車司機。車長昨午沿青朗公路向元朗方向駕駛，期間遭遇意外。他向警方供稱，行車期間留意到路面有一條長約 1.7 米鐵通，右方有車輛輾起鐵通，並且直插車頭擋風玻璃，再插中胸口。其後有巴士乘客報警求助，他清醒被送往博愛醫院治理。

另一受害男司機向警交車 cam 調查

據了解，警方在意外後接獲另一名姓張的男司機報案，他稱昨午 4 時許行駛相同路段時，已被從一輛重型貨車掉落的鐵通損毀車身左邊，並且提交了車 cam 讓警方調查。此外，警方翻查閉路電視，發現約於下午 4 時 38 分，被捕貨車司機行駛上述路段時，有鐵通掉落路面，懷疑就是插中車長的鐵通。警方仍在調查案件，由新界北總區交通意外調查隊第 5 隊跟進。