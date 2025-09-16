鐵通插城巴車長｜大欖隧道熱線無人聽 管理公司：轉駁機制失靈 事發地點非隧道範圍｜Yahoo

娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
【Yahoo 新聞報道】城巴一名車長昨日（15日）駕駛 967 號線駛至青朗公路時，突然有一條 1.7 米長鐵通擊中巴士車頭擋風玻璃，並且直插其胸口。有市民稱事發前曾 5 次致電大欖隧道熱線不果，對最終發生驚險意外大嘆無奈。交通基建管理有限公司回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，調查發現熱線電話對話錄音裝置的「轉駁機制失靈」，導致外部來電無法轉駁至隧道人員接聽。公司又稱事故發生在大欖隧道範圍以外，對事件造成「不便」致歉。
運輸署：要求交報告
運輸署回覆《Yahoo 新聞》表示，非常關注有駕駛人士致電隧道營辦商電話但未能接通的事件，已要求營辦商立即作出調查及提交報告。運輸署表示，已責成營辦商必須與相關部門妥善做好隧道緊急事故的準備和應變，確保良好管理和維護各隧道系統，以提供安全、可靠和高效的隧道運作。政府會詳細審視營辦商的報告內容並嚴肅跟進。
《香港01》報道，有市民表示，事發前約 40 分鐘駕車駛經案發現場附近位置，見到中慢線地面有一支形狀、大小和顏色相若的鐵通，惟最少 5 次致電大欖隧道管理公司的 24 小時熱線不果，最後發生驚險意外，大嘆無奈。
受傷的城巴車長目前仍在醫院接受治療，警方昨晚 9 時許拘捕一名 43 歲重型貨車司機，案件由新界北總區交通意外調查隊跟進。
管理公司：無法轉駁隧道人員接聽
交通基建管理有限公司回覆指，已展開調查，並稱事故發生的地點在大欖隧道範圍以外。對於有報道指，有駕駛者曾 5 次致電大欖隧道熱線電話，但未能成功聯絡，交通基建管理有限公司稱有定期檢查電話熱線系統，最近一次為 9 月 15 日上午，系統正常。然而，該公司稱，調查發現由於電話對話錄音裝置的轉駁機制失靈，導致外部來電無法轉駁至隧道人員接聽。公司緊急維修後，系統已於今日（16日）上午 8 時 59 分回復正常。公司表示，為確保熱線電話服務運作正常，現已安排加強進行例行檢查。
交通基建管理有限公司表示：「對於是次事件造成的任何不便，本公司謹此致以誠摯歉意。」公司將繼續致力確保隧道使用者道路安全及交通暢順，並全力應對道路上任何突發事件。
運輸署回覆稱，非常關注昨日傍晚在青朗公路（往元朗方向）發生的意外事故，事故發生在大欖隧道範圍以外。由於意外可能涉及有司機未有確保負載物適當地固定在車輛上，警方現正跟進調查。
運輸署指出，根據《道路交通（交通管制）規例》（第 374G 章）第 57 條，在道路上的汽車的司機須確保任何負載物已適當地固定在該車輛上或盛載在該車輛上或內。政府會繼續透過執法、宣傳和公眾教育等多方面工作，提升載貨安全，並會適時檢視各相關規例，確保罰則的水平有足夠阻嚇力，以期減少車輛在行車時因未有適當盛載或繫穩負載物而產生的道路安全問題。
