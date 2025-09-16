青朗公路有一支鐵通突飛插入城巴的擋風玻璃，直插車長胸口。(Threads圖片)

錦田發生驚險交通意外。一輛城巴967線巴士周一(15日)下午5時許放工時間，沿青朗公路往天水圍方向，駛至近港鐵錦上路站對開一段時，突然有一支鐵通從車頭穿過擋風玻璃，直插向巴士車長。他胸部受傷，清醒由救護車送往博愛醫院治理，其後被轉送至屯門醫院。警方調查後，以涉嫌駕駛危險車輛，拘捕一名43歲貨車司機，現正被拘留調查。

鐵棒擊中巴士擋風玻璃再擊中巴士司機

警方表示，周一下午5時46分，據報一輛巴士沿大欖隧道往元朗方向行駛，當駛至近大欖轉車站時，一支長約1.5米的鐵棒擊中巴士的擋風玻璃，其後擊中巴士司機。消防接報到場，將巴士司機救出，他受傷清醒被送往博愛醫院治理，其後被轉送至屯門醫院。

廣告 廣告

事發後，受傷66歲羅姓車長當時一邊向乘客高呼求助，一邊緩緩停下巴士，被困駕駛座的車長狀甚痛苦，有到場警員上前安撫他。消防員接報到場協助移除鐵通，車長由救護員用擔架床運上救護車送博愛醫院救治，其間他需要戴氧氣罩。警員事後檢走鐵通調查，現場所見巴士擋風玻璃遺下一個洞，玻璃碎散落駕駛室和軚盤。

城巴：敬佩車長展敬業精神

城巴周一回覆《am730》查詢稱，一名車長駕駛967線往天水圍方向的巴士期間，於青朗公路懷疑遭受外來物件擊中受輕傷，目前正在醫院接受治療。初步調查顯示，事發時一條長約數米的金屬枝，在公路懷疑被其他途經車輛輾起，擊中巴士車頭擋風玻璃及車長駕駛座位。城巴又對車長於危急關頭展現敬業精神，將巴士安全停車以確保所有乘客安全，深表敬佩。

協助車長報警的乘客羅先生事後憶述，事發一刻突然聽到「嘭」一聲巨響，車長隨即高呼「有冇人可以幫下我」，他及後發覺車長被鐵通插住胸口肋骨位置，幸他仍然清醒，亦慶幸對方的冷靜避免載滿乘客的巴士釀成另一更大事故。有同車乘客在社交平台指，當時巴士突然急剎，坐上層的她起初還以為是撞車，讚揚對方反應快，「如果佢唔急剎，我諗成車人都會有事」，並稱「我成日都係坐呢個司機嘅車，佢好好人，揸車又安全」，祝願他平安。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/鐵通插城巴-插穿擋風玻璃再擊中車長-警拘涉案重型貨車司機-更新-/599382?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral