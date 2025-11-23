鐵達尼號遇難富商懷錶拍賣 逾 1,815 萬港元高價成交 懷錶於沉沒一刻停止運行︱Yahoo

懷錶在沉船那一刻，即凌晨 2 點 20 分停止了運行。（Henry Aldridge and Son Auctioneers）

【Yahoo新聞報道】一枚從鐵達尼號沉船事件中遇難者遺體尋回的黃金懷錶，近日以 178 萬英鎊（約 1,815 萬港元）的破紀錄價格拍出。這枚懷錶屬於鐵達尼號上其中一位最富有的乘客伊西多．史特勞斯（Isidor Straus），當時他與妻子艾達（Ida Straus）罹難。

綜合外媒報道，1912 年 4 月 14 日，鐵達尼號從英國南安普敦駛往美國紐約途中，撞上冰山沉沒，造成超過 1,500 人死亡，伊西多夫婦亦是遇難者之一。在船難發生數日後，伊西多的遺體在大西洋被尋獲，遺物中包括一枚 18K 金的 Jurgensen 懷錶。這枚懷錶一直由史特勞斯的家族保管，並於週六在拍賣行售出。

伊西多是一位在巴伐利亞出生、後成為美國商人和政治家，他同時是紐約梅西百貨（Macy's）的共同所有人。在沉船當晚，他的妻子艾達拒絕登上救生艇，因為她不願離開丈夫，並表示寧願與他一同面對死亡。艾達的遺體至今仍未尋獲。

懷錶相信是艾達在 1888 年送給丈夫伊西多的 43 歲生日禮物。（Henry Aldridge and Son Auctioneers）

懷錶是送給丈夫的生日禮物

這枚懷錶相信是艾達在 1888 年送給丈夫的 43 歲生日禮物，錶上刻有伊西多的姓名縮寫。懷錶在沉船那一刻，即凌晨 2 點 20 分停止了運行。它後來交還給史特勞斯家族，並世代相傳，直到伊西多的曾孫 Kenneth Hollister Straus 將其機芯修復。

拍賣師 Andrew Aldridge 表示，懷錶創下「世界紀錄價格」，「說明了外界對鐵達尼號故事的興趣持續不斷。」他補充，每一位乘客或船員都有自己的故事，「史特勞斯夫婦是最偉大的愛情故事，艾達在鐵達尼號沉沒時拒絕離開她相識 41 年的丈夫，而這次創紀錄的價格就是證明對他們的尊敬。」

除了懷錶外，拍賣會上還有其他鐵達尼號相關物品：一張艾達在船上寫下並寄出的信件，以 10 萬英鎊拍出；一份鐵達尼號乘客名單以 10.4 萬英鎊成交；一枚由獲救生還者頒發給救援船卡帕蒂亞號（RMS Carpathia）船員的獎章，則以 8.6 萬英鎊售出。

去年，一枚贈予卡帕蒂亞號船長的黃金懷錶，曾以 156 萬英鎊的價格拍出，當時亦創下了紀錄。