鑽石山墳場化寶爐疑過熱燒毀外框 冥鏹飄出灼傷一對母子

【Now新聞台】鑽石山墳場發生意外，有化寶爐懷疑過熱燒毀外框，有燒著的冥鏹從高處飄下至地面，一對母子走避不及灼傷，要送院治理。

50多歲的女子與她30多歲的兒子由救護車送到伊利沙伯醫院，他們的頭部及背部分別有灼傷。大批消防就去到鑽石山墳場開喉向化寶爐射水降溫。

警方上午11時許接獲報案，指靈灰安置所仰念堂一個化寶爐懷疑太多人使用，散熱風扇故障導致過熱，外框受損，部分冥鏹飄出。

有掃墓的市民帽子被燒穿。

孫女士：「我們經過，剛巧有些東西跌下來，我們以為上面有人打架，但跌下來的東西令帽發熱，我就揮動它，然後再戴上，就看到有很多東西跌下來，我們立即走、要跑，因為不跑就會被燒到。」

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