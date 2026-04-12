鑽石山墳場化寶爐疑過熱燒毀外框 冥鏹飄出灼傷一對母子
【Now新聞台】鑽石山墳場發生意外，有化寶爐懷疑過熱燒毀外框，有燒著的冥鏹從高處飄下至地面，一對母子走避不及灼傷，要送院治理。
50多歲的女子與她30多歲的兒子由救護車送到伊利沙伯醫院，他們的頭部及背部分別有灼傷。大批消防就去到鑽石山墳場開喉向化寶爐射水降溫。
警方上午11時許接獲報案，指靈灰安置所仰念堂一個化寶爐懷疑太多人使用，散熱風扇故障導致過熱，外框受損，部分冥鏹飄出。
有掃墓的市民帽子被燒穿。
孫女士：「我們經過，剛巧有些東西跌下來，我們以為上面有人打架，但跌下來的東西令帽發熱，我就揮動它，然後再戴上，就看到有很多東西跌下來，我們立即走、要跑，因為不跑就會被燒到。」
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長洲太平清醮｜搶包山下月舉行 包山王郭嘉明包山后龔子珊黃嘉欣等出戰
【Now新聞台】長洲太平清醮的重頭戲搶包山將於下月24日舉行，200名參加者參與攀爬及防墮安全訓練，包山王郭嘉明，包山后龔子珊、黃嘉欣等人今年都會出戰。200名參加者齊集長洲北帝廟足球場，參與由康文署舉辦的訓練。有教練講解如何使用防墮裝置，更即場示範，之後就開始訓練，但不是人人都攀得順利。所有參加者必須完成訓練，才可參與本月26日的選拔賽。十屆包山王郭嘉明及三屆包山后龔子珊今屆都有參加，兩人都稱以平常心出戰。十屆包山王郭嘉明：「如果每年都能參加，代表身體狀況、體能每年都能維持在沒太大下跌的水平，可能每年參加到，就代表自己的身體仍很強壯。」三屆包山后龔子珊：「自己體能持續在下降，去年已感到下降中，今年更訓練少了，受傷的地方又多了，所以相對少了訓練，但都會盡力參與。」除了力爭衛冕的選手，亦有人想重奪后冠。上屆誕下嬰兒不久、未回復狀態的黃嘉欣今年捲土重來。六屆包山后黃嘉欣：「始終去年剛誕下嬰兒，體能未回復及不夠膽訓練。今年年初因有兩場大型的攀樹及攀冰比賽，所以有保持恆常訓練。」黃嘉欣除了帶兒子來，更與19歲的徒弟一同參賽，他亦是最年輕的男選手。最年輕男選手曾柏林：「她(黃嘉欣)叫我拉多些筋、減減肥、跑多些步，練好體能，目標最主要是先入決賽，其次才是贏師父。」「搶包山」作為太平清醮的重頭戲，今年共有114男86女參賽，年齡介乎19至73歲。初賽成績最好的24人將會入圍複賽，爭奪12個決賽席位，其中至少3人是女選手，下月24日佛誕晚上競逐「包山王」及「包山后」寶座。包山架上每一格間距頗大，決賽當晚會鋪滿9000個仿真包，到時會更難爬。攀爬教練就教路，選手比賽之前拉定筋，避免受傷。#要聞
民安隊開放日設攤位遊戲等宣傳國安教育 冀增青少年國家觀念(林尊豪報道)
【Now新聞台】民安隊總部舉辦全民國家安全教育日暨開放日，活動中有國安教育攤位遊戲，亦有不同的互動體驗。 民安隊緊急救援中隊模擬拯救被困的市民，破開鐵絲網，再剪斷鋼筋，護送伯伯離開。除了可以看，參加者都可以親身體驗，爬入狹窄的空間，體驗救援的過程。在這個全民國家安全教育日暨民安隊總部開放日，有約20個攤位讓參與者邊學邊玩，吸引不少人一家大小到場。陳先生：「其他部門的開放日我們都去過，但你說可以讓他們感受前線救援人員如何學習救援技巧，這裡真的是第一次。」開放日還有這個沿繩下降的體驗，一方面讓大家了解更多民安隊的救援工作，亦可以訓練小朋友的膽量。現場都有國家安全攤位遊戲，答中問題便可以換禮物。民安隊總參事梁冠康：「在攤位中，我們都重視多元共融的模式，亦都有少數族裔人士幫我們推廣國家安全。在攤位中，我們都注入了不同20個國家安全領域的元素，令市民更加了解國家安全知識，以及其中的重要元素在那裡，希望我們的年輕人，特別是我們民安隊少年團可以認識多些他們的自身安全，可以如何服務社會、服務國家。」他又指，民安隊會繼續舉辦多元化活動，致力培養青少年的國家觀念及社會責任感。#要聞
九龍城潑水節一連兩日舉行 商戶料生意較去年有逾一成增長(何潁之報道)
【Now新聞台】九龍城潑水節一連兩日舉行，吸引不少市民參加。有檔主表示對人流有信心，相信生意好過去年。 這班神槍手個個準備充足，拿著水槍及水桶在潑水節大顯身手。一年一度的潑水節在九龍城舉行，無論大人或小朋友，一樣玩得盡興。Alan：「很開心，我覺得很好玩。沒甚麼策略，直接潑，潑到別人濕透了就可以。」Ronald：「很好。」記者：「有甚麼策略？」Ronald：「我也想不到有甚麼策略，不斷被人攻擊。」「潑水」於泰國文化象徵洗走過去一年的厄運，為彼此帶來「祝福」。潑水玩到累了，可以到旁邊的市集享受泰式按摩，15分鐘盛惠50元。市集有逾50個攤位，售賣泰式食品及水槍等。有檔主表示，目標生意額可以超過10萬元。檔主林先生：「以往潑水節來說，人流不擔心，都會很多人來。整體生意額因為去年有下雨，今年不下雨的話，希望有一成至一成半的增長。」民政及青年事務局局長麥美娟在開幕禮致詞時表示，去年有逾8萬人次參與活動，帶動周邊食肆生意，她鼓勵市民繼續支持文化共融的活動，共同建設充滿活力的和諧社會。#要聞
青馬大橋貨車猛撼爆胎寶馬釀1死3傷 司機涉危駕被捕
青馬大橋發生交通意外。昨日（10日）晚上10時09分，一輛寶馬私家車疑因爆胎停在青馬大橋、往機場方向近馬灣路邊，不料遭一輛從後駛至的貨車猛撼車尾，私家車上4人受傷。警方和救援人員接報後趕至現場，發現54歲男司機頭部及四肢多處受傷；57歲女乘客胸口疼痛；15歲男乘客沒有表面傷痕，3人清醒被送往瑪嘉烈醫院治理；另外一名82歲女乘客頭及手部受傷，已經陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救，可惜於同日晚上11時13分證實不治。
珍惜生命｜16歲少女柴灣行人天橋墮下 當場證實不治
柴灣有人從高處墮下。警方今日清晨5時31分接獲途人報案指，發現一名少女倒臥在柴灣道迴旋處花園，懷疑她從高處墮下。死因有待驗屍確定救援人員到場後，該名16歲少女當場被證實死亡，警方初步調查相信她從附近一條行人天橋墮下，在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。行人天橋事後遺下一對粉紅色拖鞋，據悉少女生前受學業和情緒困擾。
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