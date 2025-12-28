鑽石山富山邨單位起火 約百居民疏散 八旬住戶昏迷送院

【Now Sports】沙拿今年再透過社交網絡慶祝聖誕，分享兩女兒坐在聖誕樹下的照片，即使自己不在相片中，還是惹來一眾穆斯林信徒非議。身為穆斯林信徒，沙拿（Mohamed Salah）的身份並不合適慶祝聖誕節，但他過去已多年在聖誕樹前和家人合影，都惹來爭議，來到今年，他決定不再現身照片中，改為兩女兒Makka和Kayan坐在聖誕樹下，可是結果一樣，就是捱轟。「我以為你不會再慶祝這個節日，那在我們的信仰中是被禁止的。」一名穆斯林教徒在網上再對沙拿提出質疑，隨後，負面留言繼續蜂擁而至，斥責他未有尊重自己的宗教和文化：「我曾經非常愛你，你一直是我的榜樣，但這個帖文後，我無法再把你視為榜樣，你傷透了我的心，若你不刪除帖文，我不再關注你。」沙拿引起的「聖誕樹風波」，看來每年都必有一次，但也有人選擇支持他：「如果我們能夠包容彼此的差異，世界將會變得更美好。」另一人說：「我真的很敬佩他能夠無視所有仇恨，每年都為他的孩子們這樣做。」

now.com 體育 ・ 1 天前