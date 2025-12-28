宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
鑽石山富山邨單位起火 約百居民疏散 八旬住戶昏迷送院
鑽石山富山邨今日(28日)下午發生火警。警方於下午1時18分接報，指富信樓10樓一個單位的廚房起火並冒出濃煙。消防員迅速到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊進行灌救，並於下午1時58分成功將火勢撲滅。
火警發生時，起火單位內共有四人，其中一名80歲老翁昏迷，由消防員救出後送往伊利沙伯醫院搶救，其餘三人則安全無恙。事件中約有100名住戶需要疏散，落樓暫避。火警原因仍有待調查。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/鑽石山富山邨單位起火-約百居民疏散-八旬住戶昏迷送院/631448?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
2026香港市道預言：動漫節或變「新國風」 來年過鰲拜聖誕節
今年本港市道變化大，除了遊客消費模式改變外，本港市民亦大舉外遊兼北上消費，以大家樂首席執行官形容「市道捲、一齊捲」。新一年即將來臨，來年市道的變量因素經已逐一出現，包括原定2月重返會展的亞洲動漫節突然無故延期，以內地近年新消費倡議趨勢，棄日本IP的「新國風」可能會全面進場，至於港人又會否需要跟從國策，來年不過聖誕節，當中亦存在風險Yahoo財經 ・ 6 小時前
馬鞍山有市區的士衝紅燈撞死過路狗狗 肇事司機不顧而去
【動物專訊】緊急緝兇！一隻哥基犬昨日（12月27日）清晨6時20分左右在馬鞍山恆泰路隨主人在行人過路燈綠燈過馬路時，慘被一輛衝紅燈的紅色的士撞到輾過，當場身亡，據目擊者所述，肇事的士事不但沒有停車，但即場逃跑不顧而去。狗主已經報警，現急尋拍攝到當時情況的目擊證據，盼將兇徒繩之於法，為慘死狗狗討回公道。 知情者對本報表示，當日清晨6時20至25分左右，有叔叔與狗狗在馬鞍山恆泰路臨近迴旋處出口的士站斑馬線位，於行人過路燈綠燈時過馬路，怎料一輛紅色的士竟衝紅燈直接撞到和輾過狗狗，狗狗慘被撞出幾米外，肚子及下半身有輪軚印，在狗狗後面的狗主也幾乎被撞到，而該的士撞死狗狗後更不顧而去。 他表示，當時看到那叔叔在馬路中心看著狗狗哭，有好心人幫他報警，並聯絡了他幫忙，他到場時狗狗已經離世。 他又表示，警方到場指事發位置沒有閉路電視，因此在附近貼上告示，尋找更多目擊證據。不幸離世狗狗名叫Youmi，是只得4歲的狗女，平時非常聽話，會跟着人行走及會聽指令，希望有人拍攝到事發經過，提供證據去緝拿兇徒。 根據《道理交通條例》，衝紅燈罪行有機會觸犯「危險駕駛」罪，如經公訴定罪，最高罰款2萬元及監禁3年。 另根據香港動物報 ・ 2 小時前
寶達商場31歲男子墮斃 生前疑因受騙失財不開心
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮樓亡。今午(27日)12時03分，一名姓歐陽(31歲)男子於寶達商場7樓平台墮下，倒臥商場對開空地。救援人員接報到場，將重創昏迷事主送院救治，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，事主近日曾向家人透露，on.cc 東網 ・ 1 天前
珍惜生命｜男子青馬大橋危站後跳橋 獲救送院後不治
一名男子今早在青馬大橋危站後跳橋，他被救援人員救起，送往仁濟醫院搶救後不治。 事發在早上11時51分，在青馬大橋往機場方向，一名男子在橋邊危站，多人見狀報案求助。救援人員、警方及談判專家到場。事主在中午12時許跳橋墮海，送院後不治。據悉事主危站時無回應，身上有一把傘及環保袋，其身份有待查證。am730 ・ 1 天前
上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦提早退休 司法機構：基於私隱不評論原因
今年 63 歲的上訴庭法官彭寶琴、潘敏琦 11 月退休，較原定提早約兩年。司法機構回覆《法庭線》指，基於個人私隱，不評論個別法官退休原因。法庭線 ・ 1 天前
聖誕樹下剩兩女兒 沙拿一樣捱轟
【Now Sports】沙拿今年再透過社交網絡慶祝聖誕，分享兩女兒坐在聖誕樹下的照片，即使自己不在相片中，還是惹來一眾穆斯林信徒非議。身為穆斯林信徒，沙拿（Mohamed Salah）的身份並不合適慶祝聖誕節，但他過去已多年在聖誕樹前和家人合影，都惹來爭議，來到今年，他決定不再現身照片中，改為兩女兒Makka和Kayan坐在聖誕樹下，可是結果一樣，就是捱轟。「我以為你不會再慶祝這個節日，那在我們的信仰中是被禁止的。」一名穆斯林教徒在網上再對沙拿提出質疑，隨後，負面留言繼續蜂擁而至，斥責他未有尊重自己的宗教和文化：「我曾經非常愛你，你一直是我的榜樣，但這個帖文後，我無法再把你視為榜樣，你傷透了我的心，若你不刪除帖文，我不再關注你。」沙拿引起的「聖誕樹風波」，看來每年都必有一次，但也有人選擇支持他：「如果我們能夠包容彼此的差異，世界將會變得更美好。」另一人說：「我真的很敬佩他能夠無視所有仇恨，每年都為他的孩子們這樣做。」now.com 體育 ・ 1 天前
亦園路謀殺案｜警方再拘兩漢涉嫌謀殺至今共27人落網
【Now新聞台】亦園路謀殺案51歲男子死亡，警方周五在深圳灣口岸再拘捕兩名男子，涉嫌謀殺，本案至今共有27人落網。 兩名分別29及32歲男子正被扣留調查，警方已就此案拘捕27人，其中11人已分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正，其餘14人獲准保釋。案發在8月25日，一名男子倒臥亦園路橋底一架七人車旁邊，頭部近耳後有刀傷，警方相信事件涉及非法活動金錢糾紛，男子被斬傷失血過多致死。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
美警抓到「聖誕老人超速」哭笑不得 要求出示駕照 歡樂互動全都錄
聖誕節前夕，美國俄亥俄州警方取締交通違規時，竟當場攔下一名「聖誕老人」超速。當員警要求車輛靠邊停下後，發現駕駛從帽子、紅衣到白鬍子完整變裝成聖誕老人，而同行的伴侶則打扮成聖誕老婆婆，讓警方當場哭笑不得。 員警要求聖誕老人出示駕照，眾人心情大好互相開玩笑，雙方互相祝福聖誕快樂。警方甚至從聖誕老婆婆那得到一根拐杖糖、一起合影。最終警方沒有開出任何罰單，僅是口頭警告，車內扮成聖誕夫人的乘客還拿起手機合影留念，讓這場交通攔查充滿節慶氣氛。 富爾頓郡警長辦公室事後將這段過程上傳至社群平台，幽默寫道：「就算是雪橇，也要遵守速限。」Yahoo 國際通 ・ 1 天前
亦園路謀殺案｜警方再拘捕多2人涉嫌謀殺作案件重組 案件共有27人被捕
屯門亦園路謀殺案今年8月發生，一名51歲男子伏屍在近港深西部通道的橋底，警方估計案件涉及非法活動金錢糾紛。警方昨日再拘捕多2人，今日帶同疑犯到亦園路、近港深西部公路橋底現場作案件重組。 警方昨日在深圳灣口岸以涉嫌謀殺，拘捕兩名分別29歲及32歲男子，現正被扣留調查。警方已就此案共拘捕23名男子及4名女子，年齡介乎am730 ・ 21 小時前
葵涌興芳路大廈墮石屎 婦人頭部受傷送院
葵涌今早發生高空墮物意外。今日（28日）早上約8時47分，興芳路196號葵豐大廈外牆高處突然有石屎剝落，剛巧一名途經的婦人猝不及防被擊中，頭部受傷流血。救護員接報趕至，所幸傷者清醒，能自行登上救護車，隨後送往瑪嘉烈醫院治理。警方正就事件展開調查。 現場所見，墮下石屎約近拳頭大小，擊中婦人後墮地碎裂成三塊。警方已封am730 ・ 5 小時前
日本橫濱橡膠工廠發生持刀及化學品襲擊 至少 15 人傷 38 歲男被捕涉企圖殺人︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本靜岡縣三島市一間輪胎工廠今日（26 日）發生持刀及化學品襲擊事件，造成最少 15 人受傷。一名男子涉嫌在工廠內持刀刺傷 8 人，並向另外 7 人潑灑疑似漂白劑的液體。Yahoo新聞 ・ 1 天前
亞洲動漫節延期舉行 大會稱正與有關單位溝通協調 未交代原因
【on.cc東網專訊】過去每年在香港舉辦的亞洲動漫節(香港)原定明年2月14日至15日重回香港，惟大會昨日宣布有關活動將延期舉行，未有交代原因及新日期，僅稱正與各有關單位溝通協調後續安排，對活動延期深表歉意。on.cc 東網 ・ 1 天前
亦園路謀殺案｜警再拘2人 疑犯到場重組案情
【Now新聞台】亦園路謀殺案51歲男子死亡，警方周五在深圳灣口岸再拘捕兩名分別29及32歲男子，涉嫌謀殺，警方帶其中一名疑犯到現場重組案情。 疑犯黑布蒙頭鎖上手扣，下午被警員押到亦園路港深西部公路橋底重組案情，疑犯在不同位置重演當日情況，包括將假人拉下車，又用腳踢假人等，期間有回應警員提問。警方已就本案先後拘捕27人，其中11人分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正，其餘14人獲准保釋。案發在8月25日，該51歲男子倒臥橋底七人車旁，頭部近耳後有刀傷，警方相信案件涉及非法活動金錢糾紛，男子被斬失血過多致死。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
屯門截查可疑車輛 司機棄置物品逃去 警方檢獲懷疑毒品
警方昨日在屯門巡邏期間，發現一輛可疑私家車並上前截查。其間司機未有遵守交通燈號，隨即駛走，並在途中棄置車內物品。警方其後在路邊檢獲懷疑毒品，暫時未有人被捕。 事件發生在昨日下午約2時，屯門分區軍裝巡邏小隊於藍地五柳路截查涉事車輛。司機不但無視交通燈號，更在青山公路屏山段逆線行駛，並撞向一輛警車。可疑車輛未有停下，am730 ・ 4 小時前
亞洲動漫節突延期 2月重返香港成空 主辦方未提原因
亞洲動漫節（香港）主辦方今日（26日）突在社交平台宣布活動延期舉行，未有透露原因。早前，新加坡主辦方SOZO宣布，停辦多年的「C3AFAHK」將以「Anime Festival Asia Hong Kong（AFAHK26）」名義，於2026年2月14至15日重臨香港，在會展中心舉行，「為本地及國際動漫愛好者帶來日本流am730 ・ 1 天前
巴勒斯坦男子持刀開車攻擊 以色列2死警方稱恐攻
（法新社耶路撒冷26日電） 以色列警方與救援人員表示，1名來自以色列占領區約旦河西岸的巴勒斯坦男子今天持刀行兇並開車衝撞，造成1名女子與1名男子喪生，嫌犯隨後遭警方開槍擊傷。警方還說：「隨後，1名年輕女子在71號公路附近遭刺傷，最後嫌犯在阿富拉（Afula）的馬奧諾特（Maonot）路口附近，經1名路過民眾介入後，遭警方開槍制伏，並已送醫治療。」法新社 ・ 1 天前
亦園路謀殺案｜警再拘2人共27人落網
【Now新聞台】亦園路謀殺案51歲男子死亡，警方周五在深圳灣口岸再拘捕兩名男子涉嫌謀殺，本案至今共有27人落網。 兩名分別29及32歲男子正被扣留調查，警方已就此案拘捕27人，其中11人已分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正，其餘14人獲准保釋。案發在8月25日，一名男子倒臥亦園路橋底一架七人車旁邊，頭部近耳後有刀傷。警方相信事件涉及非法活動金錢糾紛，男子被斬傷失血過多致死。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
巴黎地鐵驚傳隨機傷人案 3人受傷嫌犯落網
（法新社巴黎26日電） 法國警方今天逮捕1名男子，他涉嫌在巴黎地鐵犯下連續刺傷3名女子案件，事發當時巴黎正舉行年終節慶活動。根據法新社記者現場目擊，安全人員正在替1名腿部受傷、明顯處於驚嚇狀態的女子進行治療。法新社 ・ 1 天前
亦園路謀殺案｜多兩人落網 警帶疑犯到場重組案情
【Now新聞台】今年8月洪水橋亦園路謀殺案先後有逾20人被捕，周五再有兩名29及32歲男子在深圳灣口岸落網，警方帶疑犯到現場重組案情。日前在深圳灣口岸落網、涉嫌謀殺被捕的疑犯，黑布蒙頭鎖上手扣，由警員帶到亦園路港深西部公路橋底重組案情。他在打開車門的七人車旁講述犯案經過，警方按照疑犯口供，將模擬死者的假人搬上前座司機位，疑犯重演當日情況將假人拉下車，又用腳踢假人等，期間又走到不同位置，回答警員提問，過程歷時約40分鐘。案發在今年8月25日，一名51歲男子倒臥亦園路港深西部公路橋底七人車旁，他頭部受創，近耳後的腦部位置有刀傷，懷疑曾被人用刀襲擊，當場證實死亡，車內布滿血漬。警方相信案件涉及非法活動金錢糾紛，由8月至今拘捕23男4女，年齡介乎25至67歲。案中11人早前已分別被暫控謀殺、串謀謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正並已提堂，其餘14人則獲准保釋候查。 #要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前