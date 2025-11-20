鑽石山活水公園落成 明日起開放予公眾使用

【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。

公園佔地約26,400平方米，原址是位於已拆卸的大磡村。村內具歷史性的建築物，包括飛機庫（三級歷史建築，保留部分組件）、機槍堡（二級歷史建築）及石寓（已故影星喬宏故居），均重置於公園內，活靈活現地展示及傳承鑽石山昔日歷史。

新公園的氛圍休閒舒適，設有動態和靜態的水景，以及富有特色的植物。園內亦提供一系列康樂設施，包括文化園景大道、多用途活動室、多用途涼亭、兒童遊樂場等，可供展覽、表演、文化及康樂活動等各種用途。市民可由港鐵鑽石山站A2出口或B出口步行前往鑽石山活水公園，或乘搭多條巴士或小巴路線到達。

