鑽石山靈灰安置所一個化寳爐抽風機過熱導致起火。(Threads網民jackalunn_runner影片截圖)

鑽石山發生罕見意外。警方今日早上11時許接報指，鑽石山靈灰安置所發生火警，消防接報到場發現該處一個化寳爐的抽風機過熱導致起火，火勢約半小時後被救熄。

事件中，一名53歲王姓婦人和其32歲王姓兒子走避不及，被飄落的冥鏹擊中，頸及背部灼傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理，另有在場市民帽帽子被燒穿兩個小洞。

疑太多市民燒衣致抽氣扇過熱

現場消息稱，事發時突然有多個「火球狀」的冥鏹飄落，疑因今日有太多市民燒衣，導致化寶爐抽氣扇過熱、通風口爆裂，事後大批消防員繼續開喉為化寶爐降溫。警方指，現階段無證據顯示案件涉及刑事成分。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024479/鑽石山靈灰安置所化寶爐通風口爆裂-火球狀-冥鏹擊中母子灼傷?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral