鑽石山龍蟠苑16歲少女暈倒家中 送院搶救不治

【Now Sports】熱刺中場比素馬去年在不知情下，遭騙徒透過銀行轉走了逾80萬鎊，事件經已鬧上法庭，比素馬或需要親身上庭作證。倫敦警方透露，一名疑犯因為涉及詐騙，已被正式落案起訴兩項「虛假陳述詐欺罪」，若罪名成立，每項罪名最高可判處10年有期徒刑，而案中的受害者，正是熱刺中場比素馬（Yves Bissouma），他在這次詐騙事件中蒙受了重大的經濟損失。案情透露，比素馬在Coutts銀行開設的VIP帳戶，於2014年在其不知情下，被大額轉帳超過80萬鎊至另一個戶口，在得悉情況後，這名中場報警，倫敦警方及後拘捕了31歲的Maurice Gomes，並以「謀取私利」提控，目前尚不清楚疑犯是如何獲得涉案帳戶的存取權限，其與比素馬之間的關係亦尚未曝光。比素馬周五將會到地方法院作供，若案件進入審判程序，預計他將要上庭作證。29歲的比素馬今季在熱刺失寵，至今未為球隊落場比賽過，合約將會在明夏屆滿，估計大有機會在1月被賣走。一位消息人士告訴英國《太陽報》，指詐騙事件對比素馬打擊很大，無論場內場外，他今年都過得很艱難，事件無疑加令其困境加劇。

now.com 體育 ・ 1 天前