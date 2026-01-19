長三角鐵路部分列車因大雪停運 延誤或折返可退票

【on.cc東網專訊】內地寒潮下雨雪範圍擴大，中國鐵路上海局集團周日（18日）在官方微博發布通告，為應對降雪等天氣影響，長三角鐵路計劃臨時停運部分列車。12306平台周一（19日）消息指，目前上海至北京和徐州方向的列車僅部分車次停運，有些車次正常營運。

據中央氣象台預報，受寒潮天氣影響，周日至周三（21日）國內中東部地區將迎來大風降溫和大範圍雨雪。通告稱，為確保列車運行和旅客出行安全，鐵路部門根據降雪影響範圍加強研判、主動避險，計劃對周一上午8時至周二（20日）上午8時途經京港高鐵古城東至蘆廟站、京滬高鐵定遠至徐州東站、滬蓉高鐵黃庵至墩義塘站、徐蘭高鐵徐州東至碭山南站、合蚌高鐵水家湖至蚌埠南站、鄭阜高鐵阜陽西至界首南站、合新高鐵定遠東至泗縣東站等線路部分旅客列車，採取臨時停運措施。

鐵路部門將密切關注天氣情況，適時採取限速、停運、加開、恢復開行等措施，動態調整列車開行方案，保障旅客安全出行需要。通告提醒，凡購買相關停運列車車票的旅客，可自列車停運訊息公布時起至車票乘車日期後30日以內，在12306網站及手機應用程式辦理退票手續；若暴雪極端天氣導致的列車晚點或折返，亦可全額退票或退差價。

