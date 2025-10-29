長亨邨

青衣發生謀殺及自殺案。長亨邨一名82歲的男子墮樓死亡，揭發其長宏邨寓所內有一名女子倒斃屋內，警方初步相信兩宗案件有關連，正調查兩人關係和事件起因。

警方在昨午約2時半接報，長亨邨亨緻樓多層停車場外，有人倒臥在對開山坡，救護員到場後證實男事主死亡，遺體由帳篷遮蓋。警方懷疑事主由高處墮下。

警方其後登門到男事主位於長宏邨宏心樓的住所調查時，發現單位大門沒上鎖，有一名56歲女子倒臥屋內，救護員證實她已證實明顯死亡。消息指女子身上有血跡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/長亨邨八旬翁墮樓亡-中年婦倒斃長宏邨寓所/613253?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral