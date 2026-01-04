長假期尾聲 不少市民經各口岸回港 截至周日晚上九時有近49萬人次入境(黃穎芝報道)

【Now新聞台】聖誕連元旦假期尾聲，不少港人經陸路口岸回港，準備上班上學。截至周日晚上九時，有近87萬人次出入境，當中入境佔約48.9萬人次。

入夜後，福田口岸間中出現排隊過關人潮，不少人都帶著大袋小袋。

楊先生：「本身打算我們吃完飯、逛一逛，十點半經羅湖關口回去，但今次行程比較早些，就選這時段回去。(是否擔心長假期後多人?)都擔心，其實都很快，過關用不到多少時間。」

有市民則選擇經港珠澳大橋返港，認為整體通關暢順。

廣告 廣告

馬太太：「港珠澳大橋那邊人都很多，但很快可以上車，車也很快，我們回來這裡也不多人。珠海過來應該數分鐘，回來這裡都是兩三分鐘。」

而高鐵西九龍站除了有旅客入境，更多是家庭客，趁學校假期完結前趕回來。

繆女士：「玩了10多日，(12月)20號開始回去，明天(周一)上學，要早些回來。本來想買去深圳北，遲一些回來，但沒有票賣，所以唯有早些回來。」

Hayden：「我回內地食，有很多東西玩，玩了很多，即是出去食下、坐下，舒舒服服地與媽媽玩遊戲。」

由剛過去的聖誕日至本月3日，共有超過1130萬人次經各管制站進出本港。其中出境高峰是聖誕日，有近80萬人離境，港人佔八成三。而12月28日有73萬人抵港，是入境高峰，近八成也是港人回來。10日累計共有170多萬人次旅客訪港，其中內地元旦假期首兩日，平均有約25萬人次旅客入境。

當局早前稱，假期期間已加開檢查櫃枱和彈性調配人手以疏導人流。

#要聞