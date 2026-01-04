長假期尾聲 不少一家大小經高鐵回港準備上學(羅泳思報道)

【Now新聞台】聖誕連元旦假期尾聲，不少港人經高鐵回港，準備上班上學。截至上午十時，有逾15萬人次出入境，當中入境佔約6.8萬人次。

在高鐵西九龍站，入境人潮不斷，部分人帶同行李箱。除了旅客來玩，也有一家大小趁學校假期帶小朋友北上約兩周後回來，準備上學。

繆女士：「玩了10多日，(12月)20號開始回去，明天上學，要早些回來。本來想買去深圳北，遲一些回來，但沒有票賣，所以唯有早些回來。」

Hayden：「我回內地食，有很多東西玩，玩了很多，即是出去食下、坐下，舒舒服服地與媽媽玩遊戲。」

亦有人趁假期尾聲，避開人潮到深圳「快閃」兩天一夜。

邱女士：「聖誕長假大家都出去玩，所以想著錯開高峰期出去玩。(在深圳做甚麼?)沒甚麼，行商場、吃東西。(花了多少錢?)二千多元。」

有市民則選擇經港珠澳大橋返港，認為整體通關暢順。

馬太太：「港珠澳大橋那邊人都很多，但很快可以上車，車也很快，我們回來這裡也不多人。珠海過來應該數分鐘，回來這裡都是兩三分鐘。」

由剛過去的聖誕日至本月3日，共有超過1130萬人次經各管制站進出本港。其中出境高峰是聖誕日，有近80萬人離境，港人佔八成三。而12月28日有73萬人抵港，是入境高峰，近八成也是港人回來。10日累計共有170多萬人次旅客訪港，其中內地元旦假期首兩日，平均有約25萬人次旅客入境。

當局早前稱，假期期間已加開檢查櫃枱和彈性調配人手以疏導人流。

