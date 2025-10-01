長假期首日早上錄18.7萬人次出入境 當中6.4萬內地旅客訪港

【on.cc東網專訊】內地十一長假期今日(10月1日)開始，入境處數據顯示，截至早上10時有約18.7萬人次出入境，當中入境人次佔超過10萬，有約6.4萬為內地旅客，他們主要經由西九高鐵站到港，錄得1.42萬名內地旅客入境人次，其次為落馬洲支線管制站，有約1.19萬人次內地旅客入境，而深圳灣口岸及羅湖管制站則分別錄得1.16萬及8,443名內地旅客入境。

同時，今日亦有6.53萬港人出境，計及今日與下周二(7日)中秋節翌日兩日紅日，普遍打工仔只需拎3日假就可享7日長假期，今早機場亦錄得1.38萬人次港人離境，到外地旅遊，其次有1.13萬人經港珠澳大橋離港，而羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣口岸則分別錄得1.03萬、6,916及6,385名港人離港。

運輸署表示，應該內地長假期，為便利市民和旅客經各口岸往來內地，署方團隊已督導本地和跨境公共運輸服務營辦商，在出入境高峰時段加強服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士的班次，至最高峰時平均約1分鐘一班，及增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士的班次，至最密約兩分鐘一班。

