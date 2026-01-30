長和巴拿馬運河港口兩合同遭裁定違憲 股價急挫5%

【on.cc東網專訊】巴拿馬最高法院裁定，長和(00001)營運巴拿馬運河附近兩處港口的續簽合約違憲。長和股價低見62.65元，跌幅達5.5%。

據悉長和可以向高等法院提出對裁決進行澄清，但不能上訴。公司亦可以尋求國際仲裁。

長和去年3月宣布出售內地及香港以外的43個港口的交易，當中包括上述兩個巴拿馬港口。有關交易引起中方關注，國家市場監管總局曾經介入審查。長和其後表明，會引入中資買家加入買方財團，並獲得中國監管機構和部門批准才會進行交易。

長和持有巴拿馬港口公司90%股權，擁有25年的港口營運特許權，並於2021年屆滿後續簽。巴拿馬審計長Anel Flores去年對合約延長提出訴訟，指控該交易使巴拿馬損失超過10億美元的稅收，並且長和的子公司巴拿馬港口公司未能為延長合約取得適當批准。

