長和賣港口︱交易恐告吹 金融時報：中遠海運堅持索控股權 貝萊德、MSC擬退出︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】英國《金融時報》報道，由美資貝萊德（BlackRock）牽頭、涉資 230 億美元收購長和巴拿馬港口等資產的的交易，面臨告吹風險。中遠海運（Cosco）被指一直堅持要求在交易中持有多數股權，報道引述三名知情人士透露，若中遠海運堅持取得控股權，貝萊德及地中海航運公司（MSC）考慮退出談判。

長和今年 3 月打算將包括巴拿馬運河兩端港口在內的全球 40 多個港口，出售給美資貝萊德（BlackRock）和地中海航運公司（MSC）的合組財團，但中方連番出招阻止，並派出中遠海運加入交易談判。

報道指，各方談判初期，曾探討讓中遠海運持有上述多個港口約 20% 至 30% 股權，但不包括兩個巴拿馬港口。交易涉及的其他港口包括英國泰晤士港（Thamesport）及歐洲最大港口之一的鹿特丹港。

交易成功與否 關鍵在中美關係

惟報道引述知情人士指，中遠海運要求擁有控股權，目前尚未清楚其要求純屬談判策略，還是北京下達的指令。知情人士表示談判仍在進行中，但形容交易最終能否成功，還看 2026 年中美關係有否改善。

根據 3 月份的初步條款，貝萊德原定取得巴拿馬運河兩端港口的控制權；由 Aponte 家族控制的 MSC，則會成為長和其餘 41 個非中國港口（涵蓋東南亞、歐洲及中東）的大股東。

貝萊德拒絕就上述報道內容置評。長和、中遠海運及 MSC 均未有回應。報告又引述中國外交部發言人周三表示，不了解相關情況。

