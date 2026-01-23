長和賣港口︱43 海外港口擬分拆出售 應對中美壓力 中遠海運或於非洲等地擁較大股權︱Yahoo

巴爾博亞港由長和管理。(Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

【Yahoo新聞報道】李嘉誠創辦的長和集團據報擬重新推進港口交易，最新構思是把牽涉多個港口資產的交易拆分成多個部分，並為不同地區安排不同的持股架構，以回應中美角力帶來的監管與政治壓力；在新構思下，中國遠洋海運集團或可在非洲等被視為較「親中」的地區港口持有更大股權，而財團其他成員則在其他地區掌握較大控制權。

報道指中國政府示意可以接受

根據《彭博》報道， 長和計劃將出售的港口資產劃分為多個部分，並採用不同的所有權架構。在這種新安排下，中遠海運有機會在非洲等對中國較友好的地區獲更大股權。與此同時，包括意大利富豪 Aponte 的碼頭投資公司「Terminal Investment Ltd」以及美國貝萊德 在內的財團成員，則可能在其他地區擁有更大控制權。報道指，中國政府已向中遠海運示意，這種分拆架構可以接受。

廣告 廣告

目前相關討論仍處於初步階段，具體細節仍有待落實。這項交易涵蓋的 43 個港口中，包括兩個位於巴拿馬運河戰略要地的碼頭。由於中遠海運在交易中的角色存在爭議，導致出售進度一直未如理想。交易參與方希望藉著將資產拆分，減輕各個司法管轄區的監管疑慮。

長和創辦人李嘉誠(Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)

中國曾批交易是向美國壓力低頭

長和經營巴拿馬兩個碼頭的權利正受到當地政府挑戰。由於美國總統特朗普持續對拉丁美洲施壓，加上中國希望提升中遠海運在交易中的地位以保障戰略利益，令地緣政治局勢更趨緊張。

去年長和邀請中遠海運加入收購財團，旨在爭取北京方面批准。之前中方曾批評交易是向美國壓力低頭，損害中國在全球貿易的雄心。中遠海運早前亦曾要求在收購實體中獲得否決權。

巴拿馬港口佔交易金額4%

巴拿馬最高法院預計很快會對當地政府的挑戰作出裁定。雖然涉及其他地區的港口政治爭議較少，但如果法院裁決對長和不利，可能引起中美兩國反應，繼而阻礙整宗交易。

這項涉及 43 個港口的出售計劃預計可為長和帶來超過 190 億美元（約 1,482 億元）現金。在這些資產當中，巴拿馬港口的價值約佔總金額 4 %。根據最初的計劃，貝萊德原定持有巴拿馬港口 51 % 股權，碼頭投資公司持有餘下 49 %，並由後者收購剩下的 41 個港口。