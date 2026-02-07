長和賣港口｜丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 對法院裁決表達強烈不滿 批巴方自毀國家信用｜Yahoo

商務及經濟發展局局長丘應樺再次召見巴拿馬駐港總領事，重申對巴拿馬法院裁決的強烈不滿和反對。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲。中國政府和香港政府早前已對裁決表達不滿，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6 日）再次召見巴拿馬駐港總領事，重申對裁決的強烈不滿和反對。

巴拿馬法院裁決後，長和宣布 PPC 已經對巴拿馬展開仲裁程序。巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）周四（5 日）回應事件，表示日後不會再將運河兩端港口，即巴爾博亞港（Balboa）及克里斯托瓦爾港（Cristóbal）的特許經營權批予單一一間公司。穆里諾同時說，「巴拿馬是一個有尊嚴的國家，絕對不會允許自己受到任何國家的威脅。」

巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲。(資料圖片 / Photo by MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images)

在巴拿馬法院裁決後，中國政府和香港政府都對於裁決表達不滿。丘應樺昨日召見巴拿馬駐港總領事，重申特區政府的立場。丘指相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，批評巴方自毀國家信用，將對巴國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

丘應樺促請巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。他強調香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

