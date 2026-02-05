長和賣港口｜中方抨擊巴拿馬將付沉重代價 巴總統駁斥：維護法治 尊重法院裁決｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，惟巴拿馬最高法院上周裁定長和的港口營運合約違憲，被外界視為對美方有利，惹起中方強烈不滿，稱巴拿馬一意孤行「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。巴國總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周三（4 日）在 X 駁斥北京說法，稱會尊重司法機構裁決。

中方稱巴方將「付出沉重代價」

國務院港澳事務辦公室周二（3日）以「港澳平」發表署名文章，抨擊「巴拿馬自我打臉自食惡果」，指有關裁決「罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益」。文章又指中國政府不會對霸權霸凌行徑坐視不理，中國有足夠的手段和工具、足夠的實力和能力維護國際經貿秩序公平公正，稱巴拿馬當局「如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價！」

廣告 廣告

穆利諾周三（4 日）在X發文反擊，指巴拿馬是一個維護法治的國家，將尊重「獨立於中央政府的司法機構」裁決。他亦表示，外交部即將就此事發表聲明，「並採取相應措施」。

長和展開仲裁程序

巴拿馬運河連接大西洋和太平洋，途經中美洲，承擔美國約40%的貨櫃運輸量。美國總統特朗普曾向巴拿馬施壓，威脅要收回巴拿馬運河，理由是中國在當地有過大影響力。

其後在長和宣布將會賣港口前兩個月，巴拿馬審計部門表示開始審計巴拿馬港口公司的特許經營權合約，法院上周裁定長和的港口營運合約違憲。美國國務印魯比奧對相關裁決感振奮，中國外交部發言人林劍昨日則稱，美方有關言行「再次暴露自身冷戰思維和意識形態偏見。」

長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）稱已展開程序，積極果斷對巴拿馬進行仲裁。PPC 發表聲明，因應過往一年嘗試協商不果，現時提出仲裁屬「不得不採取的行動」；公司將要求廣泛的賠償，公司及其投資者繼續永久保留一切追究權利。

來源：AFP

相關報道：

長和賣港口｜港澳辦文章：巴拿馬將自食惡果 外媒分析：裁決讓美國佔上風｜Yahoo

長和賣港口｜旗下港口公司向巴拿馬進行仲裁 集團續諮詢法律顧問 保留一切權利｜Yahoo

長和賣港口｜特區政府強烈不滿巴拿馬港口違憲裁決 籲港企審視當地投資︱Yahoo

長和賣港口｜巴拿馬最高法院裁定長和合同違憲 巴拿馬港口公司：有違誠信、令人不齒 保留法律追究權利｜Yahoo

長和賣港口︱43 海外港口擬分拆出售 應對中美壓力 中遠海運或於非洲等地擁較大股權︱Yahoo

張勇「空降」中聯辦出任副主任 原為中遠海運副總經理 任務料處理長和賣港口交易｜Yahoo

長和賣港口｜據報中方要求中遠海運獲控股權 威脅阻止交易 中國商務部：依法審查保護公平競爭｜Yahoo