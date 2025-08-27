長和賣港口｜巴拿馬政府售兩個未建成港口經營權 中遠被禁參與招標 圖減任何一方影響力｜Yahoo

巴拿馬巴爾博亞港 (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

【Yahoo 新聞報道】長和出售巴拿馬港口事件仍在蹉商階段，《華爾街日報》（WSJ）報道，巴拿馬政府旗下的運河管理局（Panama Canal Authority）計劃出售兩個尚未建成港口的經營權，引入更多港口營運商，以圖減輕任何一方，包括會參與長和賣港口的地中海航運公司（MSC）以及中遠海運（Cosco）在巴拿馬港口的影響力。管理局指中遠將被禁止參與這兩個未建成港口的經營權招標，因為中遠是國企，屬於政府實體。

運河管理局負責人莫拉萊斯（Ricaurte Vásquez Morales）表示，隨著 MSC 和中遠參與長和賣港口的交易，他希望引入更多競爭。莫拉萊斯說，兩個未建成港口分別位於巴拿馬運河南北兩端，包括在大西洋端的 Isla Telfers，以及太平洋端的 Corozal，贏得投標的公司將負責建設港口設施，並獲 20 年營運權。目前在大西洋端的 Isla Telfers，當地亦正在建設天然氣設施。

MAERSK 子公司料參與招標

莫拉萊斯表示，預計新港口的招標流程將於今年底完成，並且會有其他潛在運營商提出投標。他預料，當新港口的特許經營權簽署完成，將為巴拿馬運河帶來每年約 5 億美元額外收入。《WSJ》引述消息人士透露，丹麥航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）的港口子公司 APM Terminals，以及法國競爭對手 CMA CGM 都預計會參與投標。今年 4 月，馬士基才收購了巴拿馬運河鐵路公司（Panama Canal Railway Co.），該公司經營沿運河的 75 公里鐵路線，以在運河兩端運輸集裝箱。

中遠加入長和賣港口交易 維持中方影響力

長和今年 3 月出售包括巴拿馬巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristobal）在內的全球 43 個港口時，原本屬意出售給美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）與 MSC，但事件驚動中方，並以各項手段企圖阻撓交易推進。7 月，在與貝萊德及 MSC 的獨家蹉商期屆滿前，長和在 7 月 28 日表示擬邀請來自中國內地之主要策略投資者，加入成為財團的重要成員，市場消息指該名內地投資者即為中遠海運，並有傳聞指中遠海運希望在收購過程中獲得否決權，以獲取北京支持，並確保中方利益不受損害。

陸法蘭曾料交易未能於今年內完成

據熟悉談判的人士透露，黑石、MSC 以及和記港口，已經表明願意讓中遠海運在巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristobal）持股，但這可能會受到特朗普政府的反對。本月 14 日，長和召開上半年業績報告的分析員會議，期間長和聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭就表示，交易蹉商已經進入「新階段」，目前仍有合理機會達成對各方包括長和都有利的交易；不過面對出售港口交易的規模及複雜性，料交易不能於今年內完成；他並強調在獲得所有部門批准前，有關交易不會進行。