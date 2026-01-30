長和賣港口｜巴拿馬最高法院裁定長和合同違憲 涉當地兩港口 分析：政府藉機收回控制權｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】長和去年 3 月宣布擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，交易在北京施壓下目前仍膠着。巴拿馬最高法院周四（29 日）宣布，最新裁定長和營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲。《Yahoo新聞》正向長和查詢。

裁決不能上訴 長和股價一度跌3.5%

巴拿馬最高法院在 IG 專頁公布有關裁決，受消息影響，長和股價周五（30 日）一度跌3.5%，創自去年12月29日以來最大跌幅。長和可選擇提交動議，要求對最高法院裁決進行澄清，但不能上訴，另外亦可尋求國際仲裁。

長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）1997 年起獲巴拿馬運河兩端港口特許經營權，合約在 2021 年續約，為期 25 年。在長和宣布將會賣港口前兩個月，巴拿馬審計部門表示開始審計巴拿馬港口公司的特許經營權合約。

審計部門：當局少收10億美元稅收

巴拿馬審計長去年就續期合約提出訴訟，指港口公司在過去使用一系列措施，導致巴拿馬政府損失超過10億美元的稅收，並違反與巴拿馬政府分享 1 成純利的協議，未有獲得續期所需的適當批准。巴拿馬最高法院去年 2 月提出訴訟，要求取消該公司的經營合約。

巴拿馬港口正處於中美權力博弈風眼，美國總統特朗普批評中國對在巴拿馬運河擴大影響力，揚言要將運河收歸美國控制之下。巴拿馬總統穆利諾(Jose Raul Mulino)多次捍衛運河主權，指運河是巴拿馬的業務，巴拿馬對其擁有完全主權。

分析：政府藉機收回控制權

彭博引述紐約大學兼任法學教授Winston Ma指，特許經營合約通常賦予政府可以正當理由或公共利益終止合約的權利，目前已有不少例子顯示，各國政府從私人或外國營運商手中收回對港口和其他基建的控制權。

去年3月，長和向貝萊德牽頭財團出售內地和香港以外的港口業務，包括巴拿馬兩個港口，消息引起中國關注，國家市監管總局一度介入審查。近日《彭博社》報道，長和擬將港口業務資產組合分割成為不同資產包，同時各資產包會有不同股東結構，冀獲得監管機構批准。

