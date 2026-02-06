長和賣港口｜巴拿馬總統：運河港口特許經營權 日後不再批予單一公司｜Yahoo

巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）

【Yahoo 新聞報道】長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲，長和及後宣布 PPC 已經對巴拿馬展開仲裁程序。巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）昨日（5 日）回應事件，表示日後不會再將運河兩端港口，即巴爾博亞港（Balboa）及克里斯托瓦爾港（Cristóbal）的特許經營權批予單一一間公司。

絕不允許受任何國家威脅

穆里諾說，法院的裁決是最終裁決，又表示「我不認為事態會升級」。 穆里諾同時說，「巴拿馬是一個有尊嚴的國家，絕對不會允許自己受到任何國家的威脅。」在巴拿馬法院裁決後，中國政府和香港政府都對於裁決表達不滿，其中中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室周二（3 日）以「港澳平」發表署名文章，斥巴方違反法治原則和契約精神，又指如果巴方一意孤行，「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價！」

中國據報叫停國企在巴新項目

《彭博》昨日就報道，中國正在準備採取反制措施，要求國企暫停與巴拿馬就新項目進行談判，並重新評估投資風險，相關投資或高達數十億美元。報道又引述知情人士指，中國海關正加強對巴拿馬進口商品，如香蕉、咖啡的檢驗檢疫措施，並要求航運公司在不會造成顯著的額外成本前提下，考慮將貨物改道至其他港口運輸。

執行法院裁決日期未定

穆里諾說，目前不清楚何時會執行最高法院的裁決，而在執行裁決前，PPC 將會繼續營運上述兩個港口。他並且指，國家將會在很久之後才再決定港口特許經營的方案。

