長和賣港口｜彭博：中國反制巴拿馬 叫停國企新項目 涉數十億美元投資｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，惟巴拿馬最高法院上周裁定長和的港口營運合約違憲，惹起中方強烈不滿，稱巴方將「付出沉重代價」。《彭博社》今（5 日）報道，中國正準備採取反制措施，要求國企暫停與巴拿馬就新項目進行談判，並重新評估投資風險，相關投資或高達數十億美元。

或導致數十億美元潛在投資擱置

中方採取反制措施，要求國有企業暫停就新項目在巴拿馬進行的談判，或導致數十億美元的潛在投資擱置。正在進行的項目也可能受到影響，惟尚未發出明確指引。

報道引述知情人士指，中國海關正加強對巴拿馬進口商品，如香蕉、咖啡的檢驗檢疫措施，並要求航運公司在不會造成顯著的額外成本前提下，考慮將貨物改道至其他港口運輸。

巴拿馬上周裁定長和港口合約違憲

巴拿馬運河連接大西洋和太平洋，途經中美洲，承擔美國約40%的貨櫃運輸量，該運河第二大運輸量為中國。美國總統特朗普曾向巴拿馬施壓，威脅要收回巴拿馬運河，理由是中國在當地有過大影響力。

其後在長和宣布將會賣港口前兩個月，巴拿馬審計部門表示開始審計巴拿馬港口公司的特許經營權合約，法院上周裁定長和的港口營運合約違憲，被外界認為是有利美國的裁決。

來源：Bloomberg

