長和賣港口｜WSJ 指中方條件加辣 要求中遠海運獲控股權 威脅阻止交易 中國商務部：依法審查保護公平競爭｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《華爾街日報》（WSJ）12月17 日引述消息人士指，中方對長和出售港口條件「加辣」，提出中遠海運（COSCO）要在交易中取得控股權，否則會威脅阻止交易繼續進行。報道引述消息人士指，中方這項要求是「不可接受」，並引述一名美國白宮官員指，總統特朗普已經明確表示不能夠接受中方控制巴拿馬運河，因為會違反《美巴條約》，並危及美國國家與經濟安全。報道引述有份參與談判的人士指，目前已經陷入僵局。中國商務部翌日(12月18日)在例行記招上稱，將依法審查監管，保護市場公平競爭。

商務部新聞發言人何亞東在例行記招上，被問到能否確認WSJ的報道，何稱，有關長和出售港口一事，相關部門此前已多次發表聲明，「中國政府將依法進行審查監管，保護市場公司競爭，維護社會公共利益，堅決推護國家主權、安全、發展利益」。

中方視港口控制權為中美貿易及關稅戰籌碼

長和今年 3 月打算將包括巴拿馬運河兩端港口在內的全球 40 多個港口，出售給美資貝萊德（BlackRock）和地中海航運公司（MSC）的合組財團，但引來中方強烈不滿，連番出招阻止，其後並派出中遠海運加入交易談判。WSJ上述報道引述消息人士指，北京最初只要求中遠作為平等夥伴參與交易，但現在已經將要求提高。中方更威脅阻止交易，除非中遠海運取得控制權股份。

知情人士並透露，貝萊德和 MSC 曾表示願意向中遠提供同等股份，但對於中遠要求獲得港口營運的多數控制權和否決權，就不可接受。一名不具名中方高層官員就向《WSJ》表示，北京的目標是將港口控制權作為中美貿易和關稅談判的籌碼。

和黃和中遠未回應《WSJ》查詢，至於貝萊德和 MSC 就指拒絕評論。

《彭博》上周（11日）就引述消息稱，何時完成收購仍未有時間表，但有關討論持續進行，談判各方正試圖釐清一系列阻礙達成協議的複雜問題，包括中遠海運在當中扮演的角色。

